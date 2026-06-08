Galaxy Cosmos Mezz: Από 17 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,06/μετοχή

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Galaxy Cosmos Mezz PLC (η «Εταιρεία») στις 8 Ιουνίου 2025 αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ»), οι μέτοχοι της Εταιρείας ενέκριναν τη διανομή τελικού μερίσματος ύψους Ευρώ 5.216.469,84 (Ευρώ 0,06 ανά μετοχή), (το «Μέρισμα»), αναφορικά με τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Από την 10η Ιουνίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται το «Euronext Securities Athens» κατά την 11η Ιουνίου 2026 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 17η Ιουνίου 2026 μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας «ALPHA BANK Α.Ε.».