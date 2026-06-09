Ανεβάζει τον πήχη για ΑΔΜΗΕ η Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δίνει η Eurobank Equities, η οποία αναβαθμίζει την εκτίμησή της στα 4,40 ευρώ από 3,66 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «buy».

Ο καταλύτης είναι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο αναμένεται να μεταμορφώσει το προφίλ ανάπτυξης του Διαχειριστή και να επιταχύνει σημαντικά την κερδοφορία του τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αναθεώρηση των προβλέψεων ενσωματώνει το επικαιροποιημένο επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2026-2029, το οποίο οδηγεί σε θεαματική αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB). Η Eurobank Equities εκτιμά ότι το RAB θα εκτιναχθεί στα 6,9 δισ. ευρώ έως το 2029 από 3,4 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 20%.

Η αύξηση αυτή αναμένεται να τροφοδοτήσει ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών, με τα EBITDA να ενισχύονται με ρυθμό άνω του 20% ετησίως και τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά περίπου 30% ετησίως την περίοδο 2026-2029.

Όπως σημειώνεται, η επενδυτική ιστορία του ΑΔΜΗΕ μετατοπίζεται πλέον από μια παραδοσιακή μετοχή υψηλής μερισματικής απόδοσης σε μια επένδυση υποδομών με ισχυρά χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Ο Διαχειριστής αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα, μέσω των επενδύσεων για την ηλεκτροδότηση, την ενσωμάτωση νέων έργων ΑΠΕ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος μεταφοράς.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι οι κίνδυνοι εκτέλεσης των επενδύσεων είναι πλέον περισσότερο ελεγχόμενοι σε σχέση με το παρελθόν, χάρη στη βελτιωμένη ορατότητα χρηματοδότησης μετά την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, στις ευνοϊκότερες συνθήκες δανεισμού, καθώς και στη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα διαθέσιμα προγράμματα επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται εισφορά νέων κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΑΔΜΗΕ, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να συμμετέχει αναλογικά προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό 51% που κατέχει στον Διαχειριστή. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με τιμή περίπου 3,70 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται αραίωση περίπου 38% για όσους μετόχους δεν συμμετάσχουν.

Παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής το τελευταίο διάστημα, η χρηματιστηριακή υποστηρίζει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Όπως επισημαίνει, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στη λογιστική αξία της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης, ενώ οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες υποδομών αποτιμώνται με σημαντικό premium.

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Eurobank Equities τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 4,40 ευρώ, βλέποντας περαιτέρω περιθώρια ανόδου καθώς προχωρά η χρηματοδότηση των επενδύσεων και οι νέες υποδομές μετατρέπονται σε κέρδη και μερίσματα.