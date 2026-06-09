Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα

Νέα έξοδο στις αγορές δρομολογεί το Ελληνικό Δημόσιο, αναθέτοντας σε έξι διεθνείς τράπεζες τη διαχείριση επανέκδοσης του υφιστάμενου 10ετούς κρατικού ομολόγου λήξης Ιουνίου 2036.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ελληνικό Δημόσιο ανέθεσε στις Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale τον ρόλο των κοινοπρακτικών αναδόχων για την επικείμενη αύξηση του υφιστάμενου 10ετούς ομολόγου αναφοράς (benchmark), με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036.

Η συναλλαγή αφορά επανέκδοση του τίτλου και όχι νέο ομόλογο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και του μεγέθους της συγκεκριμένης σειράς στην αγορά.

Η έκδοση θα απευθυνθεί σε διεθνείς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικής διαδικασίας, ενώ η έναρξή της αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα επενδυτική βαθμίδα από όλους τους βασικούς οίκους αξιολόγησης, με βαθμολογίες Baa3 από τη Moody’s και BBB από S&P, Fitch και DBRS.