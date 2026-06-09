#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα

Mandate σε έξι τράπεζες για την επανέκδοση υφιστάμενου τίτλου με λήξη το 2036. Στο άμεση μέλλον η συναλλαγή, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιουνίου 2026 - 15:08

Νέα έξοδο στις αγορές δρομολογεί το Ελληνικό Δημόσιο, αναθέτοντας σε έξι διεθνείς τράπεζες τη διαχείριση επανέκδοσης του υφιστάμενου 10ετούς κρατικού ομολόγου λήξης Ιουνίου 2036.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ελληνικό Δημόσιο ανέθεσε στις Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale τον ρόλο των κοινοπρακτικών αναδόχων για την επικείμενη αύξηση του υφιστάμενου 10ετούς ομολόγου αναφοράς (benchmark), με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036.

Η συναλλαγή αφορά επανέκδοση του τίτλου και όχι νέο ομόλογο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και του μεγέθους της συγκεκριμένης σειράς στην αγορά.

Η έκδοση θα απευθυνθεί σε διεθνείς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικής διαδικασίας, ενώ η έναρξή της αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα επενδυτική βαθμίδα από όλους τους βασικούς οίκους αξιολόγησης, με βαθμολογίες Baa3 από τη Moody’s και BBB από S&P, Fitch και DBRS.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εταιρικά ομόλογα: Τι αποδόσεις δίνουν και πότε τα προτιμάμε

Πού επενδύουν τα κεφάλαιά τους οι ασφαλιστικές

Στο 2,41% από 1,97% η απόδοση των 12μηνων εντόκων γραμματίων

Τράπεζες: Πούλησαν ελληνικά ομόλογα και αγόρασαν ευρωπαϊκά

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο