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ΧΑ: Από 10 Ιουνίου σε διαπραγμάτευση οι 10 εκατ. νέες μετοχές της Prodea

Την ίδια ημερομηνία θα ακυρωθούν 50.000 ομολογίες της εταιρείας.

ΧΑ: Από 10 Ιουνίου σε διαπραγμάτευση οι 10 εκατ. νέες μετοχές της Prodea

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιουνίου 2026 - 17:26

Το χρηματιστήριο Euronext Athens, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 θα υλοποιηθούν:

α) η έναρξη διαπραγμάτευσης των 10.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ISIN: GRS509003018), σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω εισφοράς σε είδος.

β) η ακύρωση των 50.000 ομολογιών του κοινού ομολογιακού Δανείου έκδοσης 2021 της εταιρείας ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ISIN:GRC5091217D9).

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