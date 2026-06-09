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XA: Στο 71,6% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Μάϊο

Η Αξία Συναλλαγών για τον Μάϊο 2026 έφτασε τα €836,17 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 29,81% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα.

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιουνίου 2026 - 19:26

XA: Στο 71,6% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Μάϊο

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Euronext Athens κατά το μήνα Μάϊο 2026, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει αύξηση κατά 8,41% σε σχέση με τα επίπεδα του Απριλίου 2026.

 Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Μάϊος 2026, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 461 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 2.801 νέους λογαριασμούς τον Απρίλιο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €6,64 δις (4,57% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου - §3.1).
  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €145,31 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,39%, σε σχέση με τα επίπεδα του Απριλίου (€129,29 δις).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Μάϊο 2026 έφτασε τα 836,17 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 29,81% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €5.266,41 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Μάϊο 2025 που η αξία συναλλαγών ήταν €4.493,85 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 52,12%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους €305,70 εκατ. κατά το μήνα Μάϊο 2026, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εκροές ύψους €305,70 εκατ. τον Μάϊο 2026.
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,53% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 31,47% για τους Ημεδαπούς.
  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Μάϊο 2026 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €24,16 δις, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €13,51 δις και το Λουξεμβούργο με αξία χαρτοφυλακίου €8,92 δις.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 71,6% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Μάϊο 2026 (σε σχέση με το 68,8% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 28,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 31,2% τον προηγούμενο μήνα).

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