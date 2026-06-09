Lamda: Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες, σε διαπραγμάτευση από 10 Ιουνίου

Η «Alpha Bank», η «Εθνική Τράπεζα», η «Eurobank» και η «Τράπεζα Πειραιώς», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «LAMDA DEVELOPMENT » και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 05.06.2026, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens, διατέθηκαν συνολικά 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €350 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €593,46 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,7 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 13.652.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,20% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,20%, είναι οι εξής:

α) 316.000 Ομολογίες (90,29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 419.763 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 75,28% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 34.000 Ομολογίες (9,71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 173.700 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 19,57% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 34.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 16.500 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ» και η «Έκδοση») ανέρχονται σε €350 εκατ..

Οι τελικές δαπάνες της Έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) ανήλθαν σε €10,3 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €339,7 εκατ.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 09.06.2026, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

(Α) Ποσό €320 εκατ., για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης σύμφωνα με τον όρο 9.3 του ΚΟΔ 2020, την 21.07.2026.

(Β) Ποσό περίπου €20 εκατ. θα διατεθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας ή/και εταιρειών του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγοράς.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ενότητα 9.1 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του από 26.05.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Εταιρεία θα δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του ΚΟΔ έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.04.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Επιπλέον, η Εκδότρια για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη Euronext Athens, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Η Euronext Athens, κατά τη συνεδρίαση της 25.05.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens. Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.

Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 09.06.2026.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι «LMDB4». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.