Eurobank: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 288 εκατ. ευρώ

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα») σε συνέχεια (α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 28.04.2026 δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, (β) της από 08.06.2026 έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (“ΕΚΤ”) της εφαρμογής του Προγράμματος, και (γ) της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος ως ακολούθως:

Το Πρόγραμμα αποφασίσθηκε σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις.

Το Πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 363.151.080 ιδίων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη κατεχομένων, κατ’ ανώτατο όριο, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με ελάχιστη τιμή αγοράς ανά μετοχή Ευρώ 0,22 και μέγιστη Ευρώ 10,00.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €288 εκατ.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Προγράμματος ορίζεται η 10 Ιουνίου 2026. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του Προγράμματος από την ΕΚΤ, δηλαδή έως 08.06.2027.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο θα ενεργεί ως κύριος ανάδοχος του Προγράμματος (ο «Ανάδοχος»).

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης σχετικά με τις αγορές μετοχών της Τράπεζας στο πλαίσιο του Προγράμματος ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από την Τράπεζα και θα συμμορφώνεται πάντα με τις απαιτήσεις, τα όρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 («MAR») και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 (ο «Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός»).

Οι διενεργούμενες κατά τα ανωτέρω πράξεις επί των Μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και θα γνωστοποιούνται στο κοινό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο α. 5 παρ. 1 περ. β) του MAR.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον MAR, τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό και τον Κανονισμό του Euronext Athens.