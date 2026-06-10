Προσφορές 31 δισ. ευρώ στην επανέκδοση ελληνικού ομολόγου

Στις διεθνείς αγορές προχώρησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο με επανέκδοση (tap) του υφιστάμενου 10ετούς ομολόγου λήξης Ιουνίου 2036, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους.

Πρόκειται για την αύξηση του υφιστάμενου τίτλου με κουπόνι 3,375%, ο οποίος λήγει στις 16 Ιουνίου 2036 και έχει σήμερα ανεξόφλητο υπόλοιπο 4,55 δισ. ευρώ. Η έκδοση θα διακανονιστεί στις 17 Ιουνίου 2026.

Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (guidance) ήταν στην περιοχή των 71 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap (MS+71 μ.β.), ωστόσο το μεγάλο ενδιαφέρον (προσφορές 31 δισ. ευρώ) μείωσαν την απόδοση στις 68 μ.β. πάνω από το mid swap. Η καθοδήγηση δηλαδή οδηγεί σε απόδοση πέριξ του 3,75%.

Η συναλλαγή έχει μέγεθος αναφοράς (benchmark size), με το ακριβές ποσό να καθορίζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και την αξιολόγηση της επενδυτικής ζήτησης.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.

Η Ελλάδα διαθέτει αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s (Baa3), S&P (BBB), Fitch (BBB) και DBRS (BBB), με σταθερές προοπτικές από όλους τους οίκους αξιολόγησης.