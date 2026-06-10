Περιθώριο ανόδου 40% βλέπει η Euroxx στην Alter Ego Media

Τιμή-στόχο στα 7,5 ευρώ ανά μετοχή, από 6,5 ευρώ προηγουμένως, θέτει η Euroxx Securities για την Alter Ego Media, διατηρώντας σύσταση «Overweight» και βλέποντας περιθώριο ανόδου της τάξης του 40% από τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι πρόσφατες εξαγορές και η διεύρυνση του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργούν μια νέα αναπτυξιακή τροχιά για τον όμιλο, η οποία δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην αποτίμηση της μετοχής.

Στην επικαιροποιημένη ανάλυσή της, η Euroxx ενσωματώνει στις προβλέψεις της τη συνεισφορά των πρόσφατων κινήσεων της Alter Ego Media στους τομείς των εκδόσεων και της ζωντανής ψυχαγωγίας, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα ενισχύσουν ουσιαστικά την κερδοφορία και το μέγεθος του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η υποαπόδοση της μετοχής το τελευταίο διάστημα, η οποία συνδέεται με τη γενικότερη μακροοικονομική αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για την κυκλικότητα της διαφημιστικής αγοράς, δημιουργεί ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Όπως επισημαίνει, η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως ούτε τη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών στα αποτελέσματα ούτε τις συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν από την ενσωμάτωσή τους.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναδεικνύει ως σημαντικό δυνητικό καταλύτη την επιτυχή ανάπτυξη της κοινής streaming πλατφόρμας στην οποία συμμετέχει ο όμιλος, υποστηρίζοντας ότι μια επιτυχής εμπορική πορεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση των σημερινών εκτιμήσεων.

Προβλέψεις για ισχυρή αύξηση κερδοφορίας

Σύμφωνα με τα μοντέλα της Euroxx, η Alter Ego Media αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας κατά την περίοδο 2026-2028. Ειδικότερα, προβλέπεται μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης (CAGR) των λειτουργικών κερδών EBIT κατά 24%.

Σε επίπεδο καθαρών κερδών ανά μετοχή (EPS), οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση στο 0,44 ευρώ το 2026, στο 0,55 ευρώ το 2027 και στο 0,60 ευρώ το 2028, από 0,34 ευρώ που εκτιμάται για το 2025.

Έκπτωση έναντι των διεθνών ομοειδών

Ένα ακόμη στοιχείο που υπογραμμίζει η Euroxx αφορά την αποτίμηση της εταιρείας σε σχέση με αντίστοιχες εισηγμένες του κλάδου. Με βάση τις εκτιμήσεις της για το 2026, η Alter Ego διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBIT 7,7 φορές, επίπεδο που συνεπάγεται discount περίπου 42% έναντι των διεθνών συγκρίσιμων εταιρειών.

Η Euroxx αποτιμά την Alter Ego Media συνδυάζοντας τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και τη συγκριτική αποτίμηση με αναλογία 80%-20%, καταλήγοντας σε τιμή-στόχο 7,5 ευρώ ανά μετοχή.

Με δεδομένο ότι η μετοχή έκλεισε στα 5,4 ευρώ κατά την ημερομηνία της έκθεσης, η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται προσδοκώμενη άνοδο περίπου 40%, γεγονός που δικαιολογεί τη διατήρηση της θετικής επενδυτικής σύστασης «Overweight».