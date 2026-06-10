Quest: Από 18 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,38/μετοχή

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος).

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 /23.07.2013), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 24 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201 /12.12.2019).

Συνεπώς, το καθαρό πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε €0,38 ανά μετοχή.

Από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens [πρώην «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)] την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank.