Alpha Bank: Διάθεση 4,20 εκατ. ιδίων μετοχών σε 1.260 δικαιούχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Εκδότρια») κατά τη συνεδρίασή του με ημερομηνία 27.5.2026, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης (Combined Bonus Plan ‒ CBP) για τη χρήση 2025 σε Στελέχη της Ανώτατης Ηγετικής Ομάδας, σε

Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού σε θέσεις ευθύνης (Material Risk Takers ‒ MRTs) καθώς και σε λοιπούς Εργαζομένους της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση δυνάμει του άρθρου 114 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), λαμβάνοντας υπόψη:

(i) την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας με ημερομηνία 12.6.2025 δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η υιοθέτηση και εφαρμογή Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (στο εξής το «Πρόγραμμα»), και

(ii) την από 31.7.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός του Προγράμματος (εφεξής ο «Κανονισμός»), με βάση την Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου και το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, στο πλαίσιο του οποίου υφίστανται 4 διαζευκτικοί περίοδοι κατοχύρωσης (κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών των μηνών Ιανουάριου, Μαΐου, Ιούνιου, Σεπτεμβρίου), αποφάσισε τα εξής:

➢ τη διάθεση συνολικά 4.209.501 ιδίων, κοινών, άυλων μετοχών της Τράπεζας (οι «Μετοχές») σε 1.260 Δικαιούχους στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης για τη χρήση 2025.

➢ Η διάθεση των Μετοχών υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες όρους και σε όλες τις ισχύουσες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό [συμπεριλαμβανομένων της αναβολής, της διακράτησης, των ρυθμίσεων μείωσης (malus) και επιστροφής (clawback) αποδοχών κ.λπ.], όπου αυτοί εφαρμόζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου.

➢ Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η διάθεση των Μετοχών σε κάθε Δικαιούχο υπολογίζεται με βάση τη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή (Volume Weighted Average Price ‒ VWAP) των Μετοχών της Εκδότριας κατά τον μήνα που προηγήθηκε της εν λόγω διάθεσης, ως εκ τούτου οι ως άνω Μετοχές διατέθηκαν με τιμή αναφοράς Ευρώ 3,6537 του VWAP Απριλίου 2026.

➢ Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το Ενιαίο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Απόδοσης για τη χρήση 2025, οι περίοδοι κατοχύρωσης για τις ως άνω Μετοχές είναι οι εξής:

Οι Μετοχές έχουν αποκτηθεί από την Τράπεζα μέσω του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που έλαβε χώρα στις 12 Ιουνίου 2025.