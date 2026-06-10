Aktor: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Σύμφωνα με τους όρους του από 15 Δεκεμβρίου 2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Πρώτη (1η) Περίοδο Εκτοκισμού από 15 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιουνίου 2026 είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Πρώτη (1η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.326.555,56, ήτοι ποσό €23,76111111 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,70% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 140.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens A.E. τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.