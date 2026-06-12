DNP: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για την Austriacard

Η Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP») με το παρόν ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 13 Μαΐου 2026 με τίτλο «Δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών - Προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς με στόχο την απόκτηση ελέγχου από την Dai Nippon Printing Co., Ltd προς τους μετόχους της AUSTRIACARD HOLDINGS AG» το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με τη δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (καταστατική έδρα: Βιέννη, Αυστρία· εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και στο Euronext Athens· εφεξής η «AUSTRIACARD»), η οποία δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις έξυπνων καρτών πληρωμών, λύσεων ταυτότητας πολιτών και εκτυπώσεις ασφαλείας μεταβλητών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική (η «Δημόσια Πρόταση») έχει δημοσιευθεί στις 12 Ιουνίου 2026 (ώρα Βιέννης).

Η προσφερόμενη τιμή στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €10,00 ανά κοινή μετοχή (συμπεριλαμβανομένου μερίσματος – cum dividend).

Η αρχική περίοδος αποδοχής για τη Δημόσια Πρόταση είναι δέκα (10) εβδομάδες, από τις 12 Ιουνίου 2026 έως τις 21 Αυγούστου 2026 (ώρα Βιέννης).

Η DNP επί του παρόντος αναμένει να ολοκληρώσει την απόκτηση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά την αρχική περίοδο αποδοχής (ήτοι τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης) στο δεύτερο τρίμηνο, το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο 2026, του οικονομικού έτους της DNP που λήγει τον Μάρτιο 2027, έτσι ώστε η AUSTRIACARD να καταστεί ενοποιημένη θυγατρική της.

Ο διακανονισμός της Δημόσιας Πρότασης εξακολουθεί να υπόκειται στη λήψη ορισμένων κανονιστικών εγκρίσεων βάσει των εφαρμοστέων κανονισμών περί άμεσων ξένων επενδύσεων και των νόμων περί ανταγωνισμού, και το χρονικό πλαίσιο ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με το πότε θα ληφθούν οι εν λόγω εγκρίσεις.