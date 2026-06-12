#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

DNP: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για την Austriacard

Η Dai Nippon Printing ανακοίνωσε τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου για τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η περίοδος αποδοχής διαρκεί έως τις 21 Αυγούστου 2026.

DNP: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για την Austriacard

Δημοσιεύθηκε: 12 Ιουνίου 2026 - 15:48

Η Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP») με το παρόν ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 13 Μαΐου 2026 με τίτλο «Δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών - Προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς με στόχο την απόκτηση ελέγχου από την Dai Nippon Printing Co., Ltd προς τους μετόχους της AUSTRIACARD HOLDINGS AG» το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με τη δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (καταστατική έδρα: Βιέννη, Αυστρία· εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και στο Euronext Athens· εφεξής η «AUSTRIACARD»), η οποία δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις έξυπνων καρτών πληρωμών, λύσεων ταυτότητας πολιτών και εκτυπώσεις ασφαλείας μεταβλητών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική (η «Δημόσια Πρόταση») έχει δημοσιευθεί στις 12 Ιουνίου 2026 (ώρα Βιέννης).

Η προσφερόμενη τιμή στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €10,00 ανά κοινή μετοχή (συμπεριλαμβανομένου μερίσματος – cum dividend).

Η αρχική περίοδος αποδοχής για τη Δημόσια Πρόταση είναι δέκα (10) εβδομάδες, από τις 12 Ιουνίου 2026 έως τις 21 Αυγούστου 2026 (ώρα Βιέννης).

Η DNP επί του παρόντος αναμένει να ολοκληρώσει την απόκτηση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά την αρχική περίοδο αποδοχής (ήτοι τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης) στο δεύτερο τρίμηνο, το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο 2026, του οικονομικού έτους της DNP που λήγει τον Μάρτιο 2027, έτσι ώστε η AUSTRIACARD να καταστεί ενοποιημένη θυγατρική της.

Ο διακανονισμός της Δημόσιας Πρότασης εξακολουθεί να υπόκειται στη λήψη ορισμένων κανονιστικών εγκρίσεων βάσει των εφαρμοστέων κανονισμών περί άμεσων ξένων επενδύσεων και των νόμων περί ανταγωνισμού, και το χρονικό πλαίσιο ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με το πότε θα ληφθούν οι εν λόγω εγκρίσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Austriacard: Συμφωνία Ν. Λύκου- Dai Nippon Printing για την μεταβίβαση του 74,58%

Austriacard: Από το… Κορωπί στους Γιαπωνέζους

Alpha Trust: Δημόσια πρόταση στα 20,2 ευρώ από Alpha Bank

Trastor: Πως κατανεμήθηκαν οι μετοχές στην ΔΠ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο