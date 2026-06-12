ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,10466/μετοχή

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ»), σε συνέχεια της από 11.05.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 ανακοινώνει ότι το μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή διαμορφώνεται πλέον σε 0,11017 Ευρώ, εξαιρουμένων των 565.430 ιδίων μετοχών που κατέχει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Επισημαίνεται ότι το ποσό του μερίσματος υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου εισοδήματος (5% επί του ποσού μερίσματος).

Κατά συνέπεια, το καταβλητέο καθαρό ποσό του μερίσματος σε μετρητά για την εταιρική χρήση 2025 προς τους Μετόχους, μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου (ποσού Ευρώ 0,0055083 ανά μετοχή) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ανέρχεται σε Ευρώ 0,10466 ανά μετοχή.