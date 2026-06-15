ΑΔΜΗΕ: Ανοδο άνω του 27% αναμένει η Optima, η τιμή-στόχος

Με εύρος τιμής-στόχου από 5,06 ως 5,3 ευρώ, σύσταση «buy» και εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου άνω του 27% ξεκινά η Optima Bank την κάλυψη του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία ως τη μοναδική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών που προσφέρει άμεση έκθεση στην ανάπτυξη του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επενδυτική περίπτωση βασίζεται στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος διατηρεί το μονοπώλιο στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και αναμένεται να επωφεληθεί από τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση, την ανάπτυξη των data centers και τις νέες διασυνδέσεις. Η Optima εκτιμά ότι η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) του διαχειριστή θα διπλασιαστεί έως το 2029, από περίπου 3,3 δισ. ευρώ το 2025 σε σχεδόν 6 δισ. ευρώ.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 21% και 27% αντίστοιχα την περίοδο 2025-2029, χάρη στις ευνοϊκές ρυθμιστικές αποδόσεις που έχει εγκρίνει η ΡΑΑΕΥ για τη νέα ρυθμιστική περίοδο.

Παράλληλα, αναμένει σταδιακή ενίσχυση των μερισματικών διανομών, με το μέρισμα ανά μετοχή να διαμορφώνεται μεταξύ 0,14 και 0,23 ευρώ την περίοδο 2026-2029, προσφέροντας μερισματική απόδοση από 3% έως και 5,6%.

Καταλύτη για την ανάπτυξη αποτελεί το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ έως το 2029, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την Optima, η αποτίμηση του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κυμαίνεται μεταξύ 5,06 και 5,30 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, συνεπάγοντας ανοδικό περιθώριο 22,9%-28,7% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.