HelleniQ Energy: Outperform και τιμή-στόχος στα €14,20 από NBG Securities

Η NBG Securities διατηρεί τη σύσταση «Outperform» για τη HelleniQ Energy, με τιμή-στόχο τα 14,20 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι τα εξαιρετικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου δημιουργούν σημαντικά ανοδικά περιθώρια για τις προβλέψεις της σχετικά με την κερδοφορία του 2026.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η HelleniQ Energy παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ισχυρό τρίμηνο, ξεπερνώντας με μεγάλη διαφορά τόσο τις δικές της εκτιμήσεις όσο και τις προβλέψεις της αγοράς. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση στα 442 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερτριπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 253 εκατ. ευρώ, χάρη στο εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης.

Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν τα περιθώρια διύλισης, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 63% σε ετήσια βάση, στα 22,5 δολάρια ανά βαρέλι, από 20,5 δολάρια το πρώτο τρίμηνο. Η NBG Securities αποδίδει αυτή την εξέλιξη στις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, στις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, αλλά και στους περιορισμούς στις εξαγωγές ρωσικού diesel προς την Ευρώπη, παράγοντες που διατήρησαν την προσφορά περιορισμένη, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ιδιαίτερα ανθεκτική.

Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία μεταφράστηκε σε ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 800 εκατ. ευρώ μέσα στο τρίμηνο, επιτρέποντας σημαντική απομόχλευση. Το καθαρό χρέος υποχώρησε στα 2,2 δισ. ευρώ, από 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα προσαρμοσμένα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 736 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τριπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 393 εκατ. ευρώ.

Η NBG Securities υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των σημερινών προβλέψεών της για το σύνολο του 2026 – EBITDA 1,365 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 705 εκατ. ευρώ – θα προϋπέθετε πτώση κατά 14% στα EBITDA και κατά 17% στα καθαρά κέρδη στο δεύτερο εξάμηνο, ένα ενδεχόμενο που χαρακτηρίζει εξαιρετικά απίθανο.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο κοντά στα 29 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι περίπου 10 δολαρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές λόγω των περιορισμών στην προσφορά.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η HelleniQ Energy συγκαταλέγεται στους βασικούς ωφελημένους των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Με και τα τρία διυλιστήριά της να λειτουργούν με υψηλούς συντελεστές αξιοποίησης, ο όμιλος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να εκμεταλλευθεί ένα περιβάλλον ισχυρών περιθωρίων διύλισης που ενδέχεται να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ακόμη ότι η ισχυρή εικόνα που καταγράφηκε τον Ιούλιο, ιδιαίτερα στα περιθώρια των μεσαίων αποσταγμάτων, δείχνει πως οι ευνοϊκές συνθήκες επεκτείνονται και στο τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας τις πιθανότητες η HelleniQ Energy να καταγράψει χρονιά-ρεκόρ σε επίπεδο κερδοφορίας, υπερβαίνοντας τις ήδη αισιόδοξες προβλέψεις της αγοράς.