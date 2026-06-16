Goldman Sachs: Τιμή-στόχος τα 26,5 ευρώ για τη ΔΕΗ

Η ΔΕH ολοκλήρωσε μόλις με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ισοδύναμη με περίπου το 70% της προηγούμενης χρηματιστηριακής της αξίας, προκειμένου να επιταχύνει ουσιαστικά τη στρατηγική της: κατά την περίοδο 2026-2030, η ΔEΗ στοχεύει σε επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ, κυρίως για την επιτάχυνση της προσθήκης έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επισημαίνει έκθεση της Goldman Sachs.

Παράλληλα, η ΔΕΗ εισέρχεται για πρώτη φορά στον τομέα των υποδομών κέντρων δεδομένων (datacenter infrastructure) — έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο με ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας — με το πρώτο έργο να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028. Το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της ΔΕH μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως αναπτύκτη υποδομών κέντρων δεδομένων και να δημιουργήσει μια επεκτάσιμη δεξαμενή αναπτυξιακών έργων πέραν του 2030.

Σύσταση Buy με τιμή-στόχο τα 26,5 ευρώ

Το βασικό μας σενάριο προϋποθέτει σταδιακή μείωση περίπου 30% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, περικοπή περίπου 20% στους στόχους της εταιρείας για προσθήκες έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μηδενική συνεισφορά από τα κέντρα δεδομένων.

Ακόμη και υπό αυτές τις συντηρητικές παραδοχές, εκτιμούμε σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) των καθαρών κερδών περίπου 20% έως το 2030. Μέχρι τότε, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται, βάσει των εκτιμήσεών μας, να διαμορφωθούν στα 1,79 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται δείκτη P/E 12,5 φορές. Επαναφέρουμε τη σύσταση Buy με τιμή-στόχο τα 26,5 ευρώ, γράφουν οι αναλυτές.

Σενάριο πλήρους υλοποίησης: 30 ευρώ ανά μετοχή

Η πλήρης υλοποίηση του σχεδίου εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού θα μπορούσε να στηρίξει αποτίμηση 30 ευρώ ανά μετοχή — ακόμη και υπό τις ίδιες παραδοχές εξομάλυνσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και χωρίς καμία διεύρυνση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης σε σχέση με το βασικό μας σενάριο.

Καθώς η υλοποίηση του σχεδίου προχωρά, διακρίνουμε περιθώριο το βασικό μας σενάριο να συγκλίνει προς αυτό το επίπεδο και, με την πάροδο του χρόνου, να υποστηρίξει αναβάθμιση της αποτίμησης. Αυτό θα συνεπαγόταν δείκτη P/E 10 φορές για το 2030 με βάση τις τρέχουσες τιμές της μετοχής — έναν από τους χαμηλότερους μεταξύ των συγκρίσιμων εταιρειών του κλάδου. Η διατήρηση ανθεκτικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο.

Βασικοί καταλύτες στο προσεχές διάστημα

Η ΔEΗ φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με έναν hyperscaler για το πρώτο της έργο κέντρου δεδομένων, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα και τα σχόλια της διοίκησης. Αυτό, σε συνδυασμό με απτές ενδείξεις προόδου στην υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για την επενδυτική περίπτωση της εταιρείας.