Eurobank Equities: Εύρος εύλογης αξίας €7,8-€9,4 για την Quest

Η Quest έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, καθώς η αποεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η αυξανόμενη συνεισφορά των δραστηριοτήτων IT Services και της ACS βελτιώνουν την ποιότητα και την προβλεψιμότητα της βάσης κερδοφορίας της, επισημαίνει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της για τη μετοχή η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον εισηγμένο όμιλο (Sponsored Research).

Ο όμιλος εξακολουθεί να απολαμβάνει τα οφέλη της διαφοροποίησης μέσω τριών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας ανθεκτικές Εμπορικές Δραστηριότητες (Commercial Activities) με τις διαρθρωτικά αναπτυσσόμενες Υπηρεσίες Πληροφορικής (IT Services) και μια πλατφόρμα Ταχυμεταφορών (Courier Services) που επωφελείται από τις πρόσφατες επενδύσεις, τα κέρδη μεριδίου αγοράς και τον αυτοματισμό των logistics.

Αναθεωρήσαμε τις προβλέψεις μας ώστε να αντικατοπτρίζουν τη δυναμική που αποδείχθηκε ισχυρότερη των προσδοκιών στις βασικές δραστηριότητες της Quest, γράφουν οι αναλυτές. Εξαιρουμένης της δραστηριότητας ΑΠΕ που αποεπενδύθηκε, αυξάνουμε τις προβλέψεις μας για τα έσοδα της περιόδου 2026-2028 κατά περίπου 4% και για τα EBITDA κατά 3%-7%, λόγω της ισχυρότερης εκτέλεσης στις Υπηρεσίες Πληροφορικής και των πιο ευνοϊκών προοπτικών για την ACS.

Η επίδραση αυτή αντισταθμίζεται εν μέρει από μια πιο επιφυλακτική στάση όσον αφορά τις Εμπορικές Δραστηριότητες, στο τρέχον πληθωριστικό και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον του λιανεμπορίου. Πλέον προβλέπουμε ότι το EBITDA των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων θα αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 9% κατά την περίοδο 2026-2028, με την αυξανόμενη συνεισφορά δραστηριοτήτων υπηρεσιών υψηλότερου περιθωρίου να βελτιώνει σταδιακά την ποιότητα του μίγματος κερδοφορίας του ομίλου.

Η Quest συνδυάζει ένα ελκυστικό προφίλ ανάπτυξης με ισχυρό ισολογισμό, ενώ έχει επιδείξει διαχρονικά υψηλή ικανότητα μετατροπής κερδών σε ταμειακές ροές, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές (OCF) να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο άνετα πάνω από το 50% του EBITDA σε ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο. Αναμένουμε ότι ο όμιλος θα διατηρήσει καθαρή ταμειακή θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεών μας, παρά τη συνέχιση των επενδύσεων, διατηρώντας παράλληλα ένα πειθαρχημένο πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων, συνεχίζουν.

Η επικαιροποιημένη αποτίμησή μας υποδεικνύει εύρος εύλογης αξίας μεταξύ 7,8 και 9,4 ευρώ ανά μετοχή (μετά την εφαρμογή έκπτωσης συμμετοχών 10%). Το βασικό μας σενάριο συνεπάγεται αποτίμηση περίπου 8 φορές EV/EBITDA για το 2026 για το τμήμα του ομίλου εξαιρουμένης της ACS (Commercial Products, IT Services, ΑΠΕ), έναντι αποτίμησης μικρότερης των 6,5 φορών που υποδηλώνεται από την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

Κατά την άποψή μας, η τρέχουσα αποτίμηση υποεκτιμά τόσο τον διαρθρωτικά αναπτυσσόμενο βραχίονα των Υπηρεσιών Πληροφορικής όσο και τη δυναμική βελτίωσης περιθωρίων κέρδους του εμπορικού τομέα μετά την ενσωμάτωση της Benrubi.