Motor Oil, Helleniq Energy, Titan: Τα discounts του ΧΑ που… επιμένουν

Ο Γενικός Δείκτης κινείται σε πολυετή υψηλά και οι μεγάλες εισηγμένες καταγράφουν ισχυρή κερδοφορία. Κι όμως, ορισμένες από τις πιο διεθνοποιημένες εταιρείες του ταμπλό εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με αισθητά discounts έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους, τουλάχιστον με βάση τον δείκτη τιμής προς κέρδη.

Τρεις περιπτώσεις ξεχωρίζουν: η Motor Oil, η HelleniQ Energy και η Titan. Και οι τρεις διαθέτουν ισχυρές ταμειακές ροές, σημαντική διεθνή παρουσία και ανθεκτική κερδοφορία.

Τα διυλιστήρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Securities (κλείσιμο 18 Ιουνίου 2026), η Motor Oil τελεί υπό διπραγμάτευση με P/E μόλις 5,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και η HelleniQ Energy με 6,6 φορές, έναντι μέσου όρου 8,1 φορών για τους ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου. Σε όρους P/E, αυτό μεταφράζεται σε discount 28% για τη Motor Oil και 19% για τη HelleniQ.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, η εικόνα διαφοροποιείται αν ληφθεί υπόψη ο δείκτης EV/EBITDA: τα δύο ελληνικά διυλιστήρια διαπραγματεύονται με premium έναντι των ευρωπαϊκών peers (η HelleniQ κατά περίπου 23%, ο ελληνικός κλάδος συνολικά κατά 10%).

Όσοι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί επισημαίνουν επιπλέον ότι τα σημερινά κέρδη της διύλισης θεωρούνται κυκλικά και ευάλωτα σε μια υποχώρηση των περιθωρίων. Στο θετικό σκέλος, και οι δύο όμιλοι προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις (άνω του 4%) και διατηρούν ισχυρή παραγωγή ρευστότητας.

Titan: Tο «40% discount» και οι κρίσιμες συγκρίσεις

Με P/E 13,3 φορές τα κέρδη του 2026, η Titan εμφανίζεται 42% φθηνότερη από τον μέσο όρο των διεθνών παραγωγών τσιμέντου (23,1 φορές). Το discount επιβεβαιώνεται και σε άλλους δείκτες: περίπου 23% χαμηλότερα σε όρους λογιστικής αξίας και 42% σε όρους EV/EBITDA.

Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα: Ο μέσος όρος (23 φορές) «φουσκώνει» κυρίως από τις ακριβές αμερικανικές μετοχές του κλάδου — Vulcan Materials (32,8x), Martin Marietta (31,9x) και Eagle Materials (17,1x).

Οι ευρωπαϊκές τσιμεντοβιομηχανίες, αντίθετα, διαπραγματεύονται πολύ κοντά στην Titan: Heidelberg Materials στις 14,1x, Cementir στις 12,8x, Vicat στις 10,4x. Συγκρινόμενη με αυτές, η Titan δεν είναι ιδιαίτερα φθηνή — το θεαματικό «40% discount» είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της σύνθεσης του peer group.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Titan έχει πλέον σημαντική έκθεση στις ΗΠΑ, την αγορά που σήμερα στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξή της. Σύμφωνα με αναλυτές αυτό σημαίνει ότι αν η αγορά τη «δει» περισσότερο ως «αμερικανικό παίκτη» και λιγότερο ως ελληνική μετοχή, υπάρχει περιθώριο re-rating.