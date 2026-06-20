Value vs Growth στο ελληνικό Χρηματιστήριο

Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν κινείται πλέον με μία ταχύτητα. Στοιχεία της Beta Securities με βάση τιμές κλεισίματος 18ης Ιουνίου αποτυπώνουν καθαρά μια διχοτόμηση που εντείνεται: από τη μία πλευρά μετοχές που διαπραγματεύονται με premium έναντι των ξένων ομοειδών τους και συνεχίζουν να υπεραποδίδουν, από την άλλη τίτλοι που παραμένουν φθηνοί σε όρους πολλαπλασιαστών αλλά αδυνατούν να πείσουν την αγορά.

Στην πρώτη κατηγορία ξεχωρίζουν η Κρι Κρι και η Coca-Cola HBC.

Η Κρι Κρι διαπραγματεύεται με P/E 22,1 φορές για το 2026 — premium 43% έναντι των διεθνών ομοειδών — και έχει ήδη καταγράψει άνοδο 49,2% από την αρχή του έτους. Η Coca-Cola HBC, με premium 15% σε P/E και 118% σε P/BV έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών της, προσθέτει 19,4% φέτος.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Cenergy Holdings. Με P/E 20,7 φορές και discount 19% έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της, η μετοχή δεν είναι ακριβή σε κέρδη — ωστόσο η αγορά την αποτιμά με premium 18% σε λογιστική αξία, προεξοφλώντας επιταχυνόμενη κερδοφορία στα επόμενα χρόνια. Η άνοδος 64,1% μέχρι στιγμής στο έτος επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση.

Στον αντίποδα, οι τράπεζες αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μετοχών που παραμένουν φθηνές αλλά αποδίδουν. Με σταθμισμένο P/TBV μόλις 1,5 φορές έναντι 2,2 φορών των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών — discount 32% — και P/E στις 10,3 φορές έναντι 11,7 φορών, ο κλάδος παραμένει σαφώς φθηνότερος από την Ευρώπη.

Παρά ταύτα, οι αποδόσεις είναι εντυπωσιακές: η Πειραιώς κερδίζει 38,1% μέχρι στιγμής εφέτος, η Eurobank 25,3%, η Εθνική 18,6% και η Alpha 15,1%. Ο κλάδος αποδεικνύει ότι το discount αποτίμησης δεν είναι εμπόδιο για ισχυρές χρηματιστηριακές επιδόσεις όταν συνοδεύεται από βελτιούμενα θεμελιώδη.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει ο ΟΤΕ — discount 28% σε P/E — που ωστόσο κερδίζει 13,2% μέχρι στιγμής στο έτος. Τα διυλιστήρια, με σταθμισμένο discount 24% σε P/E, καταγράφουν σταθμισμένη απόδοση 24,7%. Η ΔΕΗ με discount μόλις 2% σε P/E αλλά 45% σε P/BV κερδίζει 25,7%.

Συμπερασματικά, το 2026, η ελληνική αγορά ανταμείβει τόσο τις μετοχές «αξίας» όσο και αυτές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυξιακές -αρκεί να συνοδεύονται από αξιόπιστες προοπτικές κέρδους. Οι growth ιστορίες με premium αποτίμηση ανεβαίνουν μόνο όταν τα θεμελιώδη δικαιολογούν την τιμή — όπως στην Κρι Κρι και την Cenergy.

Αντίστοιχα, value μετοχές με ισχυρό επιχειρηματικό momentum, όπως η Πειραιώς, αποδεικνύουν ότι το discount δεν είναι από μόνο του εμπόδιο για υψηλές αποδόσεις. Αυτό που τιμωρείται είναι η στασιμότητα — όπως δείχνει η εικόνα της Jumbo, που υποχωρεί 18,6% παρά το ελκυστικό P/E των 9,5 φορών.