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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 7 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,3887/μετοχή

Από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 7 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,3887/μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 24 Ιουνίου 2026 - 17:34

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε την διανομή, από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης του έτους 2025, συνολικού ποσού Ευρώ 41.369.316,40, ήτοι ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό καθαρό ποσό Ευρώ 39.300.850,58, ήτοι καθαρό ποσό 0,38 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.334.513 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό ποσό 0,4092374764 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό 0,3887756026 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της ως άνω διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (record date).

Από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και πληρώτρια Τράπεζα ορίστηκε η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

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