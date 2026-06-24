Interwood- Ξυλεμπορία: Από 1η Ιουλίου η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους Μετόχους της και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Με την από 08.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως € 2.000.000 (ονομαστική αξία), με την έκδοση έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία (η «Αύξηση» και οι «Νέες Μετοχές») εν μέρει με εισφορά των Ομολογιών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης € 0,25 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων της Εταιρείας επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν προς κάλυψη με καταβολή μετρητών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Στα πλαίσια της Αύξησης, αποφασίσθηκε α) η κάλυψη συνολικά 8.000.000 εκ των Νέων Μετοχών από την εταιρεία «Cincino Limited» μέσω εισφοράς στην Εταιρεία των 2.000.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) € 2.000.000), οι οποίες εκδόθηκαν την 07.11.2025 από την Εταιρεία δυνάμει του από 05.11.2025 προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου και σύμβασης κάλυψης, τις οποίες η εταιρεία «Cincino Limited» έχει καλύψει (οι «Ομολογίες»), με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμηση των παραπάνω Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, ήτοι ποσό € 2.000.000, στην Τιμή Διάθεσης και

β) η διάθεση των υπολοίπων μετοχών της Αύξησης, ήτοι έως 12.000.000 Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών, στην Τιμή Διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους (κοινούς και προνομιούχους) μετόχους της Εταιρείας, με δημόσια προσφορά, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλιά κοινή ή προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται (το «Δικαίωμα Προτίμησης»). Δικαίωμα Προτίμησης θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens A.E.» (η «Euronext Securities Athens»), κατά την 29.06.2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων»).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και, ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο Καταστατικό της Εταιρείας, δεν παρέχεται Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας για τις 8.000.000 Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών.

Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών και της αξίας αποτίμησης αυτών, ήτοι ποσό € 1.200.000, και (β) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών και της Τιμής Διάθεσης αυτών (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης), ήτοι ποσό € 1.800.000, δηλαδή συνολικά ποσό € 3.000.000, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό €2.000.000, θα εκδοθούν και διατεθούν 20.000.000 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 και Τιμή Διάθεσης € 0,25 η κάθε μία.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό € 6.883.499,90 και θα διαιρείται σε 68.834.999 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 η κάθε μία, εκ των οποίων 65.417.399 θα είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 3.417.600 θα είναι προνομιούχες, άυλες, ονομαστικές, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές και άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης (κατά το σκέλος που θα αφορά την κάλυψη Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών), τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου € 100 χιλ. κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπου προβλέπεται), εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό € 2.900 χιλ..

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2026-31.12.2026) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Την 22.06.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 6089309 η από 08.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η Αύξηση και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προθεσμία άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 26.06.2026 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την ίδια ημερομηνία (26.06.2026), οι υφιστάμενες (κοινές και προνομιούχες) μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens (το «Euronext Athens») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετοχών της Εταιρείας στο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext Athens, ως ισχύει.

Δικαιούχοι Δικαιώματος Προτίμησης

Δικαίωμα Προτίμησης στις Νέες Μετοχές που διατίθενται προς κάλυψη με καταβολή μετρητών, θα έχουν:

όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας (οι κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων (record date), ήτοι την 29.06.2026, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης (υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών) κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν Δικαίωμα Προτίμησης στις Νέες Μετοχές σε αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ή προνομιούχα μετοχή που κατέχεται, στην Τιμή Διάθεσης.

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης της άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης έχει ορισθεί η 01.07.2026 ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης έχει ορισθεί η 14.07.2026, συνεπώς η διάρκεια αυτής είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Euronext Athens συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Διαδικασία άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατέχει. Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Euronext Athens.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Alpha Bank») (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα Δικαιώματα Προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Alpha Bank.

Για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής «Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων» της Euronext Securities Athens και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων» για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους,

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης,

γ) Να καταβάλουν, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησής τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης τους μέσω των Συμμετεχόντων, θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τον Συμμετέχοντα του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους επενδυτές και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν Δικαιώματα Προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους ή με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά Δικαιωμάτων Προτίμησης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Euronext Securities Athens.

Δε θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Euronext Athens αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η κοινοποίηση στους έχοντες ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή γίνεται με την πίστωση των μερίδων τους στο Σ.Α.Τ. Οι πιστώσεις αυτές γίνονται συγχρόνως για όλους τους επενδυτές και από την επομένη εργάσιμη ημέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

Δικαίωμα Προεγγραφής - Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

Με την από 08.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση Νέων Μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), στην Τιμή Διάθεσης.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν υπερβαίνει το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης τους, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους και ασκούν τα Δικαιώματα Προτίμησης μέσω της Alpha Bank). Προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από το δικαιούχο.

Για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank, απαιτείται η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Alpha Bank και η υπογραφή και υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank, όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που ο ασκών το δικαίωμα επιθυμεί να αποκτήσει. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο δικαιούχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής του δικαιούχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των Συμμετεχόντων τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων του τελικού επενδυτή από τον οικείο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε μέσω των προεγγραφών, οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη εξάντληση τους. Τυχόν κλάσματα Νέων Μετοχών θα στρογγυλοποιούνται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό μετοχών.

Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Δυνατότητα διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τυχόν Αδιάθετων Μετοχών

Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι επενδυτές στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρεία και θα οφείλουν να καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα τεθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.