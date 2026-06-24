Alter Ego: Με τιμή-στόχο στα 7,1 ευρώ ξεκινά κάλυψη η Edison

Η Edison προχώρησε στην έναρξη κάλυψης της μετοχής της Alter Ego Media, αναδεικνύοντάς την ως τη μοναδική εισηγμένη εταιρεία που προσφέρει στους επενδυτές άμεση έκθεση στην ελληνική αγορά μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Ως τιμή στόχος τέθηκαν τα €7,10 ανά μετοχή, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο ανόδου της τάξης του 25%, σε σχέση με το πρόσφατο κλείσιμο των €5,68.

Τα βασικά σημεία της ανάλυσης της Edison περιλαμβάνουν:

• Στρατηγικός Μετασχηματισμός & Διαφοροποίηση Εσόδων: Η Edison υπογραμμίζει την επιτυχημένη υλοποίηση του Σχεδίου Στρατηγικού Μετασχηματισμού του Ομίλου. Στόχος του στρατηγικού πλάνου, αποτελεί η σταδιακή απεξάρτηση από τα διαφημιστικά έσοδα (τα οποία αποτελούσαν το 88% των εσόδων του προηγούμενου έτους) μέσω της ανάπτυξης νέων, επαναλαμβανόμενων εσόδων όπως οι συνδρομητικές υπηρεσίες και η δυναμική είσοδος στον κλάδο του Live Entertainment και του e-ticketing.

• Ισχυρές Προοπτικές Ανάπτυξης & Λειτουργική Μόχλευση: Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η έκθεση, μεταξύ των χρήσεων του 2021 και του 2025, ο Όμιλος κατέγραψε έναν εντυπωσιακό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 16% στα έσοδα και 28% στο EBITDA. Για την περίοδο 2025-2028, η Edison, προβλέπει μέση ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 11% και EBITDA 14%, αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης νέων δραστηριοτήτων υψηλότερης κερδοφορίας και την επίτευξη λειτουργικής μόχλευσης. Παράλληλα, αναμένει πως και η καθαρή κερδοφορία θα ενισχυθεί περαιτέρω, αποτέλεσμα της μείωσης των αποσβέσεων σε περιεχόμενο και την ομαλοποίηση του φορολογικού συντελεστή.

• Υγιής Ισολογισμός & Ισχυρή Ανταμοιβή Μετόχων: Ο Όμιλος διατηρεί έναν εξαιρετικά συντηρητικό ισολογισμό, γεγονός που προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην επένδυση κεφαλαίων και στην αξιοποίηση μελλοντικών ευκαιριών για περισσότερα M&As. Η Edison προβλέπει διψήφια ετήσια αύξηση του μερίσματος, ξεκινώντας από τα €0,20/μετοχή για το τρέχον έτος, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

• Τομέας Live Entertainment & Ticketing: Οι πρόσφατες εξαγορές των Stages Network και More.gr, μετατρέπουν την Alter Ego Media σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο. Η Edison εκτιμά ότι ο o σχετικός κλάδος προσφέρει πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και βάση των εκτιμήσεών της, θα αποτελέσει την πιο κερδοφόρα δραστηριότητα του Ομίλου, με το περιθώριο EBITDA να αναμένεται να αγγίξει το 50,4% έως το τέλος 2028.

• Κρυμμένη Υπεραξία από τις Υπηρεσίες Streaming (ANT1+): Η αποτίμηση των €7,10 ανά μετοχή δεν ενσωματώνει ακόμη καμία οικονομική συνεισφορά από τη στρατηγική συμμετοχή (33,33%) της Alter Ego Media στην κοινή συνδρομητική πλατφόρμα streaming μαζί με τους Ομίλους Antenna και Motor Oil. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μελλοντική της επιτυχία δημιουργεί επιπλέον περιθώρια ανόδου στο consensus των αναλυτών.