Ψήφος εμπιστοσύνης από UBS στις ελληνικές τράπεζες

Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η UBS για τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, διατηρώντας σύσταση «Buy» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ο ελβετικός οίκος θεωρεί ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η ισχυρή πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και η αυξανόμενη δυνατότητα αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, καθώς μετά την εξυγίανση των ισολογισμών τους, οι βασικοί καταλύτες μετατοπίζονται στην αύξηση των χορηγήσεων, στις εξαγορές και στις υψηλότερες διανομές κεφαλαίου προς τους μετόχους. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι αποτιμήσεις τους εξακολουθούν να είναι ελκυστικές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Περιθώριο ανόδου έως 26%

Ο οίκος δίνει τιμές-στόχους:

Alpha Βank : 4,90 ευρώ από 3,90 ευρώ (+26%)

: 4,90 ευρώ από 3,90 ευρώ (+26%) Τράπεζα Πειραιώς : 11,20 ευρώ από 8,88 ευρώ (+26%)

: 11,20 ευρώ από 8,88 ευρώ (+26%) Εθνική Τράπεζα : 18,20 ευρώ από 15 ευρώ (+21%)

: 18,20 ευρώ από 15 ευρώ (+21%) Eurobank: 4,70 ευρώ από 4,09 ευρώ (+15%)

Οι λόγοι της αισιοδοξίας

Η UBS θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι από τους βασικούς ωφελημένους της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Προβλέπει ανάπτυξη του ΑΕΠ κοντά στο 2% ετησίως τα επόμενα χρόνια, με βασικούς μοχλούς τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Παράλληλα, επισημαίνει τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική βελτίωση, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί καθοδική πορεία και την ανεργία να συνεχίζει να υποχωρεί.

Η τράπεζα προβλέπει ότι η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις θα παραμείνει ισχυρή, εκτιμώντας μέση ετήσια αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 8% την περίοδο 2025-2028. Την ίδια στιγμή, θεωρεί ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν πλέον φθάσει στο χαμηλότερο σημείο τους, ενώ η περαιτέρω αύξηση των χορηγήσεων και των προμηθειών θα ενισχύσει τα συνολικά έσοδα των τραπεζών τα επόμενα χρόνια.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο αποτελεί, σύμφωνα με τη UBS, η ομαλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), με τον πιστωτικό κίνδυνο να παραμένει περιορισμένος, επιτρέποντας στις διοικήσεις να διοχετεύσουν περισσότερα κεφάλαια σε μερίσματα και εξαγορές.

Τι ξεχωρίζει σε κάθε τράπεζα

Η UBS βλέπει διαφορετικά πλεονεκτήματα για κάθε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Για την Alpha Bank σημειώνει ότι παρά τη χαμηλότερη σήμερα κερδοφορία της, εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική αύξησης των κερδών ανά μετοχή τα επόμενα τρία χρόνια, με τη βελτίωση να υποστηρίζεται και από τις πρόσφατες εξαγορές.

Η Eurobank χαρακτηρίζεται ως η ισχυρότερη περιφερειακή ιστορία ανάπτυξης, καθώς η παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύει τόσο τους ρυθμούς ανάπτυξης όσο και την κερδοφορία. Η UBS θεωρεί ότι η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο και η ενσωμάτωση της Eurolife δημιουργούν πρόσθετη αξία και αφήνουν περιθώρια ακόμη υψηλότερων διανομών προς τους μετόχους.

Για την Εθνική Τράπεζα, ο οίκος επισημαίνει ότι διαθέτει την υψηλότερη κερδοφορία του κλάδου, την ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και πολύ καλή ποιότητα ενεργητικού. Παράλληλα, η συμφωνία bancassurance με την Allianz αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη και τις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, η UBS εκτιμά ότι το νέο επιχειρηματικό σχέδιο και η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με σημαντικές δυνατότητες αύξησης της κερδοφορίας και περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησης της μετοχής.

Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές

Παρότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν ανακάμψει μετά τη διόρθωση που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η UBS θεωρεί ότι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων και προοπτικές ανάπτυξης που είναι πλήρως συγκρίσιμες με εκείνες των ισχυρότερων τραπεζικών συστημάτων της Ευρώπης.