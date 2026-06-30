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Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €1,60 με επανεπένδυση σε μερίδια Α/Κ

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 3.7.2026.

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιουνίου 2026 - 20:26

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €1,60 με επανεπένδυση σε μερίδια Α/Κ

Σε συνέχεια της από 25.6.2026 σχετικής ενημέρωσης, η ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίσθηκε με την ολοκλήρωση της αποτίμησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2026, ανέρχεται σε Ευρώ 2.312.124,80, ήτοι Ευρώ 1,60 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 2.7.2026.

Από την 1.7.2026 τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαπραγματεύσιμα στο EURONEXT ATHENS με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 62,25 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 3.7.2026.

Τα νέα μερίδια θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο EURONEXT ATHENS την 6.7.2026 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωσή τους στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών και από την 20.7.2026 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank.

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