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Ομολογιακό εκδίδει η Seanergy, «ναι» στο ενημερωτικό από Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το ενημερωτικό αφορά την δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 100.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών, ομολογιών στη Euronext Athens.

Ομολογιακό εκδίδει η Seanergy, «ναι» στο ενημερωτικό από Επ. Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιουνίου 2026 - 21:08

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1095η/30.6.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως εκατό χιλιάδων (100.000) άυλων, κοινών, ονομαστικών, ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς της EURONEXT ATHENS, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

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