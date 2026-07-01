ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ». ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.05.2026 ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 719.595,00 €.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 € σε 0,97 € και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,03 € ανά μετοχή.

Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 23.266.905,00 € (είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και εννιακόσια πέντε ευρώ), διαιρεμένο σε 23.986.500 (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 € η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. με την Αριθ. Πρωτ. 4109244 ΑΠ/12.06.2026 (ΑΔΑ: 93ΨΒ46ΝΛΣΞ-Δ0Ξ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. To χρηματιστήριο Euronext Athens στις 30.06.2026 ενέκρινε την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,03 € ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 24.08.2026 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Euronext Athens. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,97 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,03 € ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο Euronext Athens, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του χρηματιστηρίου Euronext Athens σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του χρηματιστηρίου Euronext Athens. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25.08.2026 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 28.08.2026.

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Euronext Securities Athens .

και τις αντίστοιχες αποφάσεις της . Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας (Αρμόδιος επικοινωνίας : Ζαχούλα Ζωή Τηλ. : 2410688606 Email: [email protected]).