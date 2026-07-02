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Στο ταμπλό η Αττικά Πολυκαταστήματα, το μήνυμα του Λ. Παπακωνσταντίνου

Το παραδοσιακό «καμπανάκι» χτύπησε η διοίκηση της εταιρείας. Πρώτη εισαγωγή εταιρείας στο Euronext Athens μέσω διάθεσης μετοχών. Τι δήλωσε ο επικεφαλής της μητρικής Ideal Holdings.

Στο ταμπλό η Αττικά Πολυκαταστήματα, το μήνυμα του Λ. Παπακωνσταντίνου

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουλίου 2026 - 10:52

Την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens κήρυξε πριν από λίγο η διοίκηση της Αττικά Πολυκαταστήματα, χτυπώντας το παραδοσιακό «καμπανάκι», με αφορμή την αυτόνομη είσοδο της μετοχής στο χρηματιστήριο.   

H μετοχή διαπραγματεύεται στο ταμπλό με τον κωδικό ADPS ενώ ξεκινά με το δεξί, καθώς στις πρώτες εντολές οι αγοραστές φτάνουν έως 1,16% υψηλότερα στα 3,237 ευρώ. 

Σύμφωνα με όσα σημείωσε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της Ideal Holdings, πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή εταιρείας μέσω διάθεσης μετοχών (δηλαδή μειοψηφικό μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου), γεγονός που μπορεί να αποτελεί προοίμιο για ανάλογες κινήσεις και από άλλες εταιρείες. 

 

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