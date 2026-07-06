Optima Bank: Τιμή-στόχος τα €12,90 για τη Helleniq Energy

Μετά από ένα ιδιαίτερα ισχυρό εξάμηνο για τον κλάδο της διύλισης, τόσο σε επίπεδο περιθωρίων όσο και κερδοφορίας, με στήριξη από τη στενότητα της διαθέσιμης δυναμικότητας και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις στην προσφορά, η σύγκρουση με το Ιράν όξυνε περαιτέρω τις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, οδηγώντας σε εκρηκτική άνοδο των περιθωρίων (cracks) του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων (Jet Fuel), επισημαίνει η Optima Bank σε ανάλυσή της για τη Helleniq Energy.

Μετά την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός, οι τιμές του αργού πετρελαίου επανήλθαν ταχύτατα στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ τα περιθώρια (cracks) υποχώρησαν σε κάποιο βαθμό, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Κατά την άποψή μας, η χαμηλότερη παγκόσμια διυλιστική επεξεργασία αργού πετρελαίου κατά το τρέχον έτος και η μείωση των αποθεμάτων, των οποίων η αναπλήρωση θα απαιτήσει χρόνο, θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα περιθώρια διύλισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, γράφουν οι αναλυτές.

Επιπλέον, η επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ομαλής προμήθειας αργού πετρελαίου επιτρέπουν την εξασφάλιση μεγαλύτερων εκπτώσεων στις προμήθειες (καθώς κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο οι προμήθειες αργού είχαν διασφαλιστεί με προσαυξήσεις τιμής), ενισχύοντας περαιτέρω τα περιθώρια αναφοράς (benchmark margins).

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου προβλέπεται να μειωθεί κατά ένα σχετικά περιορισμένο 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, ενώ η προσφορά εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερη κατά 3,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Για το 2027, η ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει κατά 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η προσφορά προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Συνολικά, έχουμε ενσωματώσει στις εκτιμήσεις μας αύξηση των περιθωρίων διύλισης κατά περίπου 3 δολάρια ανά βαρέλι σε ετήσια βάση για το 2026, παρά τη χαμηλότερη παραγωγή της HELLENiQ ENERGY, λόγω της μεγάλης γενικής συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου και της προγραμματισμένης συντήρησης του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, συνεχίζουν.

Η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να βελτιστοποιεί το δίκτυο εμπορίας της, αυξάνοντας τον αριθμό των ιδιόκτητων πρατηρίων, τα οποία προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους μέσω των πωλήσεων βενζινών υψηλότερων οκτανίων και της διασταυρούμενης προώθησης (cross-selling) προϊόντων εκτός καυσίμων.

Ο τομέας των πετροχημικών, έπειτα από παρατεταμένη περίοδο παγκόσμιας υπερπροσφοράς που οδήγησε τα περιθώρια του πολυπροπυλενίου (PP) σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εμφανίζει έντονη ανάκαμψη λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ από το 2027 και μετά αναμένεται σταδιακή περαιτέρω βελτίωση, υποστηριζόμενη από τη στενότερη προσφορά παραγωγικής δυναμικότητας.

Ο στόχος για εγκατεστημένη ισχύ 1,5 GW στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παραμένει αμετάβλητος, με τον Όμιλο να επεκτείνει κυρίως τη δυναμικότητά του στις λιγότερο ώριμες αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ η ENERWAVE στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανάπτυξη πιο ευέλικτης θερμικής παραγωγής.

Τέλος, οι δραστηριότητες έρευνας και εξερεύνησης υδρογονανθράκων ωριμάζουν, με την πιθανή λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) για δοκιμαστική γεώτρηση στο Οικόπεδο 2 να αναμένεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Αποτιμούμε τη HELLENiQ ENERGY με βάση συνδυαστικό μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και συγκρίσιμων πολλαπλασιαστών, εφαρμόζοντας διακριτούς πολλαπλασιαστές στα εκτιμώμενα EBITDA των ετών 2026-2027 για τις δραστηριότητες διύλισης, πετροχημικών, εμπορίας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνεχίζουν.

Η μεθοδολογία αυτή οδηγεί σε νέα τιμή-στόχο 12,90 ευρώ ανά μετοχή, έναντι προηγούμενης τιμής-στόχου 9,80 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 17,2%. Ως εκ τούτου, αναβαθμίζουμε τη σύστασή μας για τη μετοχή σε «Αγορά» (Buy) από «Ουδέτερη» (Neutral).

Η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα με δείκτη P/E 5,2x για το οικονομικό έτος 2026 και δείκτη EV/EBITDA 5,0x, δηλαδή με έκπτωση περίπου 35% έναντι των ομοειδών εταιρειών σε όρους P/E και σημαντικά χαμηλότερα από την αποτίμησή της σε έναν μεσοκυκλικό κύκλο (mid-cycle valuation).

Έχουμε αναβαθμίσει τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας για τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου κατά περίπου 180-280 εκατ. ευρώ, σε 1,296 δισ. ευρώ και 1,210 δισ. ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 αντίστοιχα, λόγω του ευνοϊκότερου από ό,τι αναμέναμε περιβάλλοντος στη διύλιση.

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου εκτιμώνται πλέον σε 619 εκατ. ευρώ για το 2026 (αναβάθμιση κατά 57,7%) και σε 528,5 εκατ. ευρώ για το 2027.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών (Free Cash Flow - FCF), λαμβάνοντας υπόψη λειτουργικές ταμειακές εισροές ύψους 1,1 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος και κεφαλαιουχικές δαπάνες 650 εκατ. ευρώ, αναμένουμε ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 459 εκατ. ευρώ (και 323 εκατ. ευρώ μετά την καταβολή τόκων).

Συνυπολογίζοντας επίσης πληρωμές μερισμάτων ύψους 183 εκατ. ευρώ, εκτιμούμε ότι ο καθαρός δανεισμός θα μειωθεί κατά 110 εκατ. ευρώ, στα 2,24 δισ. ευρώ.

Για την περίοδο 2027-2028 προβλέπουμε μέσες ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές 366 εκατ. ευρώ (μετά τους τόκους) και πληρωμές μερισμάτων 214 εκατ. ευρώ (0,70 ευρώ ανά μετοχή). Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 2,2 δισ. ευρώ το 2027 και στα 2,0 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2027-2028, με τον δείκτη Καθαρός Δανεισμός προς EBITDA να παραμένει κάτω από τις 2 φορές.

Όσον αφορά το μέρισμα ανά μετοχή, έχουμε ενσωματώσει στις προβλέψεις μας διανομή 0,70 ευρώ ανά μετοχή για τα οικονομικά έτη 2026-2028, έναντι 0,60 ευρώ για τη χρήση 2025, γεγονός που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 6,4%.