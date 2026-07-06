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Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της «Προοδευτική»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κίνηση αποσκοπεί στην προστασία του επενδυτικού κοινού. Αναμένεται η ενημέρωση από τη διοίκηση της εταιρείας.

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της «Προοδευτική»

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουλίου 2026 - 16:56

Σε αναστολή τέθηκε η μετοχή της «Προοδευτική», όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανεστάλη από σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», για λόγους προστασίας του Επενδυτικού Κοινού και της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς των μετοχών της ως άνω Εταιρείας και μέχρις ότου παρασχεθεί ενημέρωση στο Επενδυτικό Κοινό αναφορικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας.

 

 

 

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