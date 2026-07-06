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Alter Ego Media: Στα €5,2 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος

Οι νέες μετοχές εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω επανεπένδυσης του μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025.

Alter Ego Media: Στα €5,2 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουλίου 2026 - 18:24

H εταιρεία ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») των νέων μετοχών της Εταιρείας, που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης του μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 (οι «Νέες Μετοχές»):

1. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 22.06.2026 απόφασή του, όρισε ότι η Τιμή Διάθεσης θα ισούται με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των τριών (3) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος (δηλαδή από την 01.07.2026 έως και την 03.07.2026), μειωμένη κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), με στρογγυλοποίηση στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, και με βάση τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής της Εταιρείας από την 01.07.2026 έως και την 03.07.2026, η Τιμή Διάθεσης ανέρχεται σε 5,80 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

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