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Στο 2,16% η απόδοση στα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

Οι προσφορές ανήλθαν σε 1,03 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Στο 2,16% η απόδοση στα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουλίου 2026 - 12:45

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,16%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.030 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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