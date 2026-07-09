Fais Group: Από 17 Ιουλίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,11/μετοχή

Η εταιρεία «Fais Group» την 30/6/2026 ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2026 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των €5.024.800 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,11 (ήτοι από €1,00 σε €1,11) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 5.024.800,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,11 με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και για την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,11 ανά μετοχή, στους Μετόχους. Την 07/07/2026, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6104842 η με αρ. πρωτ 4136227ΑΠ/07.07.2026 Απόφαση του ΑΔΑ 93 Ε346ΝΛΣΞΠ90, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της προαναφερθείσας αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, και η κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Το χρηματιστήριο Euronext Athens, στις 09/07/2026, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 45.680.000 € και διαιρείται 45.680.000 κοινές, μετά ψήφου, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 € η καθεμία.

Σημειώνεται ότι, το ποσό επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, και το οποίο τελικά ανέρχεται σε 0,111330265 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από 13/07/2026 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο με την τελική ονομαστική αξία του 1 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,111330265 € ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο χρηματιστήριο θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του χρηματιστηρίου σε συνδυασμό με την υπ' αριθ 26 απόφαση του Δ.Σ. του χρηματιστηρίου όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 14/07/2026 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 17/07/2026 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «Optima Bank η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. PRIVATE.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε., η διαδικασία πληρωμής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της Optima Bank Α.Ε.