Τσαντάνης: Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Χρηματιστήριο

Την έναρξη της συνεδρίασης της Euronext Athens κήρυξε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp., Σταμάτης Τσαντάνης, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του κοινού ομολογιακού δανείου της ναυτιλιακής εταιρείας, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Τσαντάνης χαρακτήρισε ιδιαίτερη τη στιγμή, συνδέοντας την επιτυχημένη έκδοση με έναν προσωπικό στόχο που, όπως ανέφερε, είχε θέσει πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

«Πριν από 28 χρόνια, όταν ξεκινούσα την καριέρα μου, είχα μία σκέψη και έναν στόχο. Πώς θα φέρουμε την ελληνική ναυτιλία πιο κοντά στο ελληνικό χρηματιστήριο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες, χωρίς ωστόσο να είναι τότε ώριμες οι συνθήκες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι βρίσκεται επί 15 χρόνια στη Seanergy, η οποία, όπως είπε, μετατράπηκε από μια επιχείρηση που βρισκόταν κοντά στη χρεοκοπία σε μία από τις ισχυρότερες εταιρείες του κλάδου, αντλώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την αμερικανική κεφαλαιαγορά.

Το άνοιγμα προς την ελληνική αγορά

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Seanergy, η εταιρεία διαπίστωσε το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει πλέον ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον και από την Ελλάδα. Η προετοιμασία για την έκδοση ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα μήνες, αρχικά σε συνεργασία με την AXIA Ventures Group και στη συνέχεια με την Τράπεζα Πειραιώς.

«Η σημαντική υπερκάλυψη δείχνει ότι μια παγκόσμια εταιρεία μπορεί να αναζητήσει κεφάλαια στην ελληνική αγορά», ανέφερε ο κ. Τσαντάνης.

Η δημόσια προσφορά πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου και αφορούσε 100.000 κοινές, ονομαστικές και άυλες ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1.000 ευρώ η καθεμία.

Το αρχικό εύρος απόδοσης είχε οριστεί μεταξύ 4,90% και 5,20%, με την τελική απόδοση και το σταθερό ετήσιο επιτόκιο να διαμορφώνονται στο 4,90%, δηλαδή στο κατώτατο όριο του εύρους.

Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 202,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση των 100 εκατ. ευρώ να υπερκαλυφθεί κατά 2,03 φορές. Το 92% των ομολογιών, συνολικής αξίας 92 εκατ. ευρώ, κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 8% διατέθηκε σε ειδικούς επενδυτές.

Το ομόλογο έχει διάρκεια πέντε ετών και λήγει στις 10 Ιουλίου 2031. Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, ενώ στη λήξη προβλέπεται η αποπληρωμή του 100% της ονομαστικής αξίας. Οι ομολογίες ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens στις 13 Ιουλίου.

Τα κεφάλαια στα νέα πλοία

Ο κ. Τσαντάνης επισήμανε ότι η Seanergy είχε κινηθεί εγκαίρως για την παραγγελία νέων πλοίων και ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση αυτού του επενδυτικού προγράμματος.

Όπως εκτίμησε, οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα δημιουργήσουν σημαντική αξία για την εταιρεία, σε συνέχεια της κερδοφόρας πορείας που έχει καταγράψει κατά την τελευταία πενταετία.

«Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Είναι κάτι που ξεκίνησε σαν σκέψη πριν 28 χρόνια και σήμερα γίνεται πράξη», ανέφερε, ευχαριστώντας τη Euronext Athens για τη συνεργασία.

Από την πλευρά της, η β’ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσα Στάμου, χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία την έκδοση της Seanergy.

Όπως σημείωσε, αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες με διεθνή χαρακτήρα ξεπερνούν τη διστακτικότητά τους και βλέπουν την Ελλάδα όχι μόνο ως τόπο καταγωγής, αλλά και ως αγορά χρηματοδότησης και δημιουργίας αξίας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσα από τον εποπτικό της ρόλο, συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση αυτής της δυναμικής.