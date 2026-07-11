Debtwire: Επενδυτική ευκαιρία τα ομόλογα της Metlen

Τα ομόλογα της Metlen αποτελούν ελκυστική επενδυτική επιλογή, δεδομένου ότι η εταιρεία διατηρεί συγκρατημένο δείκτη καθαρής μόχλευσης και ενδέχεται να επωφεληθεί από περαιτέρω άνοδο των τιμών του αλουμινίου, γράφει το Debtwire, επικαλούμενο έναν αναλυτή και τρεις διαχειριστές επενδύσεων από την πλευρά των αγοραστών (buyside).

Τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured) ύψους 600 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031 και κουπονιού 3,875%, με αξιολόγηση BB+/BB+, διαπραγματεύονταν στις 94,875 μονάδες (mid), με απόδοση 5,1%, σύμφωνα με την IHS Markit. Τα ίδια ομόλογα διαπραγματεύονταν στις 98,375 μονάδες (mid) μόλις στις 4 Ιουνίου.

Η εταιρεία διαθέτει χρηματιστηριακή αξία 5,9 δισ. ευρώ, έναντι καθαρού δανεισμού 3,107 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2025, σημειώνει το debtwire.

Η Metlen κατέγραψε EBITDA ύψους 753 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, μειωμένα κατά 30,2% σε ετήσια βάση έναντι 1,080 δισ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, η ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του 2026 έδειξε αύξηση των εσόδων κατά 37% σε ετήσια βάση, στα 2,05 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία στοχεύει σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο EBITDA μεταξύ 1,9 δισ. και 2,08 δισ. ευρώ.

Ένας αναλυτής επισήμανε ότι η χρήση 2025 αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς τα EBITDA διαμορφώθηκαν σημαντικά χαμηλότερα των προσδοκιών. Πρόσθεσε ότι η καθαρή μόχλευση έχει αυξηθεί, αλλά στο παρόν στάδιο η εταιρεία δεν θεωρείται υπερβολικά μοχλευμένη. Ο ίδιος εκτίμησε ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πωλήσεις χαρτοφυλακίων φωτοβολταϊκών στην Αυστραλία και την Ισπανία, οι οποίες θα αποφέρουν εισροές κεφαλαίων και θα μειώσουν τον καθαρό δανεισμό.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για ευκαιρία αγοράς. Η εταιρεία μπορεί να περιορίσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της και διαθέτει υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. Αγοράσαμε τα ομόλογα λήξης 2029. Η απόδοση είναι ικανοποιητική για ομόλογο αξιολόγησης BB+ και η κεφαλαιακή διάρθρωση είναι υγιής», ανέφερε ένας διαχειριστής επενδύσεων.

Aναλυτής δήλωσε ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν είχε αρνητική επίδραση, προσθέτοντας ότι οι τιμές του αλουμινίου έχουν εκτιναχθεί, γεγονός που είναι θετικό. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Metlen έχει πραγματοποιήσει αντιστάθμιση σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών και, ως εκ τούτου, η θετική επίδραση της ανόδου των τιμών θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα των χρήσεων 2027 και 2028.

«Η Metlen βρίσκεται στο επενδυτικό μας ραντάρ. Θα μπορούσε να ήταν ένας από τους ωφελημένους από ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όμως είχε εκδώσει προειδοποίηση για την κερδοφορία της το 2025. Επιπλέον, το ενεργειακό σκέλος των δραστηριοτήτων της εξακολουθεί να περιλαμβάνει ορυκτά καύσιμα, με σχετικά περιορισμένη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε δεύτερος διαχειριστής επενδύσεων.

«Θα απαιτηθούν υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες στο μέλλον και είναι δύσκολο να παραχθούν ελεύθερες ταμειακές ροές. Η εταιρεία είναι εισηγμένη και διαθέτει καθετοποιημένη παρουσία στην παραγωγή αλουμινίου και βωξίτη. Το πιστωτικό της προφίλ θα μπορούσε να αποδειχθεί ενδιαφέρον.»