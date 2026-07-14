Alter Ego: Ανεβάζει τον πήχη η Pantelakis Securities, η νέα τιμή-στόχος

Η Pantelakis Securities αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Alter Ego Media στα 7,50 ευρώ, από 6,90 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «overweight», καθώς βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, με βασικό μοχλό την επέκταση στον κλάδο του live entertainment.

Στην έκθεσή της, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η Alter Ego έχει πετύχει μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια, περνώντας από ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ το 2021 σε καθαρά κέρδη 19,7 εκατ. ευρώ το 2025, τα οποία αυξήθηκαν κατά 81% σε ετήσια βάση. Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την επιτυχημένη στρατηγική της διοίκησης να μετασχηματίσει τον όμιλο από έναν παραδοσιακό εκδοτικό οργανισμό σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο media και ψυχαγωγίας, με ισχυρή παρουσία στις ψηφιακές δραστηριότητες.

Καταλυτικό ρόλο στις προοπτικές του ομίλου αποδίδει η Pantelakis στις επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τα περίπου 51 εκατ. ευρώ που άντλησε η εταιρεία μέσω της δημόσιας εγγραφής στις αρχές του 2025. Ειδικότερα, ξεχωρίζει την εξαγορά του 50,1% της More.gr και του 40% της Stages Network, που σηματοδοτούν την είσοδο της Alter Ego στην αγορά των εισιτηρίων και των ζωντανών εκδηλώσεων, έναν κλάδο που εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την πανδημία.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το live entertainment θα αποτελέσει τον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, συνεισφέροντας το 24% της πρόσθετης αύξησης των εσόδων και το 44% της επιπλέον λειτουργικής κερδοφορίας (EBIT) την περίοδο 2025-2028. Για το 2027 προβλέπει αύξηση των εσόδων του συγκεκριμένου τομέα κατά 36%, με τα EBIT να ενισχύονται κατά 51% και τα καθαρά κέρδη κατά 57%.

Παράλληλα, θετικά αξιολογείται και η συμφωνία για την απόκτηση του 33,3% της ANT1+, η οποία, εφόσον εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, θα σηματοδοτήσει την είσοδο της Alter Ego στην αγορά των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming. Μάλιστα, η Pantelakis εκτιμά ότι μια επιτυχημένη ανάπτυξη της κοινής streaming πλατφόρμας θα μπορούσε να προσθέσει επιπλέον 0,60 ευρώ στην τιμή-στόχο, χωρίς αυτό να έχει ακόμη ενσωματωθεί στις προβλέψεις της.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η μετοχή παραμένει ελκυστική, καθώς διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9,3 φορές για το 2026 και EV/EBIT 5,8 φορές, επίπεδα που εξακολουθούν να συνεπάγονται σημαντικό discount έναντι των διεθνών ομοειδών εταιρειών. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, η υψηλή αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή και η έμπειρη διοικητική ομάδα ενισχύουν περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα για τη μετοχή.