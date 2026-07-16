ΟΤΕ: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η Piraeus Securities

Η Piraeus Securities αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τον ΟΤΕ, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 21,2 ευρώ από 17,2 ευρώ προηγουμένως, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της δραστηριότητας κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία.

Η συνολική απόδοση για τη μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος, ανέρχεται στο 12%.

Παρά το πρόσφατο ράλι της μετοχής, ο οίκος διατηρεί τη σύσταση «outperform», θεωρώντας ότι ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, χάρη στις ισχυρές ταμειακές ροές, τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας και τις ελκυστικές διανομές προς τους μετόχους.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αποεπένδυση από τη Ρουμανία αυξάνει τις επαναλαμβανόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η νέα αποτίμηση υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 7% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι αν και η μετοχή έχει περιορίσει πλέον το ιστορικό discount έναντι των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών ομίλων, ενδεχόμενη διόρθωση θα αποτελούσε ευκαιρία για ενίσχυση θέσεων.

Ενόψει των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, που θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου, ο οίκος προβλέπει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, με έσοδα 874 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,2%, EBITDA 343 εκατ. ευρώ (+2,8%) και καθαρά κέρδη 146 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τη συνεχιζόμενη διείσδυση των οπτικών ινών (FTTH), την ενίσχυση της συνδρομητικής τηλεόρασης και τα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT).

Για το σύνολο του 2026, η Piraeus Securities εκτιμά ότι η διοίκηση θα επαναλάβει την καθοδήγηση για αύξηση EBITDA κατά 3% και ελεύθερες ταμειακές ροές 570-580 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα κατευθυνθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μερίσματα και επαναγορές ιδίων μετοχών.

Ο οίκος προβλέπει μέρισμα περίπου 1 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, με απόδοση κοντά στο 5%, ενώ εκτιμά ότι οι ετήσιες επαναλαμβανόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές θα διαμορφωθούν στα 585 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, στηρίζοντας τη γενναιόδωρη πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.