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Σημαντική υπερκάλυψη της ΑΜΚ της Elvalhalcor

Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου η προσφορά θα λάβει χώρα στην τιμή των €4,20 ανά νέα μετοχή.

Σημαντική υπερκάλυψη της ΑΜΚ της Elvalhalcor
Ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής της Viohalco SA, Πρόεδρος της ElvalHalcor και Πρόεδρος στην Ελληνική Παραγωγή

Δημοσιεύθηκε: 16 Ιουλίου 2026 - 20:21

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Elvalhalcor με την εταιρεία να αντλεί 250 εκατ. ευρώ και την προσφορά να δείχνει υπερκάλυψη κατά τρεις φορές.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία νωρίτερα, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου, η προσφορά θα λάβει χώρα στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή.

Η εταιρεία δρομολογεί νέο επενδυτικό κύκλο άνω των 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.

 

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