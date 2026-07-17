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ElvalΗalcor: Αντλεί 250 εκατ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε προσφορές συνολικού ύψους 250.000.002 ευρώ και όρισε την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 4,20 ευρώ.

ElvalΗalcor: Αντλεί 250 εκατ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου

Δημοσιεύθηκε: 17 Ιουλίου 2026 - 08:55

Ποσό 250 εκατ. ευρώ αντλεί η ElvalΗalcor μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου. Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

  • (i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002 και
  • (ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά σε €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

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