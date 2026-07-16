O φαρμακοβιομήχανος που «χτίζει» ξενοδοχείο στη Σαντορίνη

Μία ακόμη τουριστική επένδυση δρομολογείται στη Σαντορίνη, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού άναψε το «πράσινο φως» για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στην Περίσσα, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για το κυκλαδίτικο νησί παραμένει ισχυρό.

Το project αναμένεται να υλοποιηθεί σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της Auravian ΙΚΕ, μοναδικός εταίρος της οποίας είναι η Inmunotek Hellas Α.Ε., ελληνική θυγατρική της ισπανικής φαρμακευτικής εταιρείας Inmunotek, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της αλλεργιολογίας, της ανοσοθεραπείας και της ανοσολογίας.

Σε ό,τι αφορά το έργο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ενέκρινε τη μελέτη για την κατασκευή boutique ξενοδοχείου με πισίνες σε οικόπεδο που βρίσκεται στον οικισμό της Περίσσας, στον Δήμο Θήρας.

Η θετική γνωμοδότηση δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων αρχαιολογικών ερευνών, οι οποίες δεν ανέδειξαν την ύπαρξη αρχαιοτήτων στην έκταση όπου πρόκειται να αναπτυχθεί η επένδυση.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού έκριναν ότι η ανέγερση του ξενοδοχείου δεν προκαλεί άμεση ή έμμεση βλάβη στην παλαιοχριστιανική βασιλική της ευρύτερης περιοχής, καθώς δεν επηρεάζει ουσιωδώς το οπτικό της πεδίο.

Ωστόσο, η έγκριση συνοδεύεται από σειρά προϋποθέσεων, όπως συμβαίνει σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό συνεχή αρχαιολογική παρακολούθηση, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε εύρημα.

«Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων οι εργασίες θα διακοπούν προκειμένου να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση.

Επιπλέον, ζητούνται παρεμβάσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου. Συγκεκριμένα, η Εφορεία εισηγείται τον περιορισμό της έκτασης των πισινών, την ενίσχυση των χώρων πρασίνου, την τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, καθώς και την κατάργηση της πέργκολας και του καθιστικού που προβλεπόταν στο δώμα του κτιρίου, προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος της κατασκευής και να ενταχθεί καλύτερα στο κυκλαδίτικο τοπίο.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται ρητά στην απόφαση, ο φορέας ανάπτυξης θα πρέπει να υποβάλει τροποποιημένη μελέτη προσαρμοσμένη στους όρους που έχουν τεθεί.

Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να προστεθεί στη σειρά νέων ξενοδοχειακών έργων που προωθούνται τα τελευταία χρόνια στη Σαντορίνη, παρά τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης και τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.

Το προφίλ

Η Inmunotek ιδρύθηκε στην Ισπανία το 1992 και εδρεύει στην περιοχή της Μαδρίτης. Ειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων για τη διάγνωση και θεραπεία αλλεργικών παθήσεων και διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος. Η εταιρεία διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες.

Η Inmunotek Hellas ιδρύθηκε το 2020, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, ως ελληνική θυγατρική του ισπανικού ομίλου, αναλαμβάνοντας την απευθείας παρουσία του στην ελληνική αγορά. Προηγουμένως τα προϊόντα της διατίθεντο μέσω τοπικού διανομέα.

Πρόεδρος της Inmunotek Hellas είναι ο Carlos Subiza Ritzer, στέλεχος του τμήματος Νομικών Υποθέσεων της μητρικής εταιρείας στην Ισπανία.

Η Auravian ΙΚΕ έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την κατασκευή οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, την ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, σύμφωνα με το καταστατικό της.