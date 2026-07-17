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Euronext Athens: Αυξάνεται ο συντελεστής διασποράς της CrediaBank

Οι αλλαγές στους δείκτες θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026.

Euronext Athens: Αυξάνεται ο συντελεστής διασποράς της CrediaBank

Δημοσιεύθηκε: 17 Ιουλίου 2026 - 10:27

Η Euronext Athens γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετοχών της εταιρείας “CREDIA BANK Α.Ε.”, ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών της εταιρείας σε όλους τους δείκτες θα αλλάξει από 30% σε 47%.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.
  • FTSE/X.A. Large Cap
  • FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
  • FTSE/Χ.Α. Τράπεζες
  • FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Επίσης, γνωστοποιείται η αλλαγή του συντελεστή βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών της εταιρείας στο Δείκτη ATHEX ESG από 25,10% σε 39,33%.

Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026.

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