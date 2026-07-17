UBS: Αναβάθμιση-έκπληξη για ευρωπαϊκές μετοχές, «ταύρος» για τράπεζες

Σε μια σημαντική αναθεώρηση της επενδυτικής της στρατηγικής προχώρησε σήμερα η UBS , αναβαθμίζοντας τις ευρωπαϊκές μετοχές σε «Attractive» (Ελκυστικές) από «Neutral». Ο ελβετικός επενδυτικός κολοσσός εκτιμά ότι οι αγορές της Γηραιάς Ηπείρου είναι έτοιμες να κεφαλαιοποιήσουν τη βελτίωση του κυκλικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το σημείωμα των στρατηγικών αναλυτών της UBS υπό τον Matthew Gilman, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 αναμένεται να σκαρφαλώσει στις 690 μονάδες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η πρόβλεψη αυτή αντανακλά περιθώριο ανόδου περίπου 8% από τα τρέχοντα επίπεδα, τοποθετώντας την τράπεζα στην κορυφή των αισιόδοξων αναλυτών για την Ευρώπη.

Οι βασικοί καταλύτες της ανόδου

Οι αναλυτές της UBS εστιάζουν στην υποχώρηση των γεωπολιτικών εντάσεων, τη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας και τη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ως τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης.

Παράλληλα, τονίζουν ότι η δυναμική της εταιρικής κερδοφορίας διευρύνεται πλέον πέρα από τον στενό κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), αγγίζοντας περισσότερους παραδοσιακούς τομείς.

Αναβάθμιση για τις τράπεζες και στροφή στις κυκλικές μετοχές

Στο επίκεντρο της αναβάθμισης βρίσκεται ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος, ο οποίος αποκτά πλέον σύσταση «Attractive». Η UBS βλέπει ισχυρή στήριξη από την αυξημένη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές, τη σταθερή ζήτηση για δάνεια και τις υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE).

Top Picks: Στις κορυφαίες επιλογές παραμένουν οι κλάδοι των βιομηχανιών, της υγείας και της κυκλικής κατανάλωσης.

Γεωγραφική Στρατηγική: Η τράπεζα δηλώνει overweight για τις γερμανικές μετοχές λόγω της έκθεσής τους στην κυκλική ανάκαμψη. Αντίθετα, υποβάθμισε σε «Neutral» την πιο αμυντική αγορά της Ελβετίας.

Μακροπρόθεσμος Στόχος: Ο στόχος για τον δείκτη EuroStoxx 50 για τον Ιούνιο του 2027 αναθεωρήθηκε ανοδικά στις 6.900 μονάδες (από 6.600 προηγουμένως).