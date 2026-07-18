Επτάμηνο-φωτιά στο ΧΑ με 8,6 δισ. από ΑΜΚ, IPOs, ομόλογα και placements

Eχοντας προσφέρει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 8,6 δισ. ευρώ ολοκληρώνεται ο Ιούλιος για το Χρηματιστήριο. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, placements, εισαγωγές και εταιρικά ομόλογα είχαν την τιμητική τους το πρώτο επτάμηνο της χρονιάς σε μια σειρά επιχειρηματικών κινήσεων που δημιουργούν νέα δεδομένα για τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Κοινά μοτίβα σε όλες τις συναλλαγές: μαζικές υπερκαλύψεις, ταχύτατες διαδικασίες (βιβλία προσφορών που καλύπτονται σε λεπτά), ισχυρή παρουσία διεθνών long-only κεφαλαίων και στρατηγική στόχευση σε νέες επενδύσεις, αύξηση free float και ένταξη σε διεθνείς δείκτες.

Οι συναλλαγές

ΔΕH — 4,25 δισ. ευρώ (Μάιος). Η μεγαλύτερη συναλλαγή της χρονιάς. Στην αύξηση κεφαλαίου η τιμή διάθεσης κλείδωσε τελικά στα 18,63, επίπεδο που μεταφράζεται σε μηδενικό discount έναντι της «unaffected» τιμής, δηλαδή του κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση της αύξησης. Οι προσφορές έφτασαν τα 18 δισ., ενώ η ΔΕΗ κινητοποίησε και ίδιες μετοχές, αντλώντας συνολικά Є4,5 δισ. δηλαδή έξτρα 250 εκατ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ — 659,3 εκατ. ευρώ (30 Ιουνίου). Η αύξηση κεφαλαίου έγινε μέσω accelerated book building. και ολοκληρώθηκε ταχύτατα. Οι προσφορές έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 42,50 ευρώ ανά μετοχή, με το βιβλίο να καλύπτεται στα πρώτα 15 λεπτά. Τα κεφάλαια κατευθύνονται σε επενδύσεις για κρίσιμες υποδομές εντός και εκτός Ελλάδος.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών — 530 εκατ. ευρώ (Ιούνιος). Η ΑΜΚ χρηματοδότησε την αναλογική συμμετοχή της εισηγμένης στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ώστε ο Διαχειριστής να υποστηρίξει το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2029 με τις προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες -ένα πρόγραμμα 6 δισ. ευρώ που αναμένεται να διπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση έως το 2029.

Το βιβλίο άνοιξε στις 16 Ιουνίου με ανώτατη τιμή 4,17 ευρώ και η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή (130,86 εκατ. νέες μετοχές). Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (Δημόσιο) κάλυψε το 51,12% της έκδοσης (Є271 εκατ.) διατηρώντας το ποσοστό της, ενώ η Capital World Investors μπήκε ως cornerstone επενδυτής με 70 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση έφτασε τα 3,5 δισ. ευρώ.

CrediaBank — 300 εκατ. ευρώ (Μάρτιος-Απρίλιος). Η τράπεζα άντλησε 300 εκατ. ευρώ μέσω συνδυασμένης προσφοράς (ελληνική δημόσια προσφορά και διεθνής τοποθέτηση), με έκδοση 375 εκατ. νέων μετοχών στα Є0,80 ανά μετοχή και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης.

Το βιβλίο υπερκαλύφθηκε μέσα σε ώρες, με cornerstone δεσμεύσεις 110 εκατ. από Fiera Capital, Marbella Investments και Discovery Capital, ενώ Thrivest και Υπερταμείο δεν μετείχαν ώστε να αυξηθεί η διασπορά. Τα καθαρά έσοδα (280,3 εκατ.ευρώ) ενισχύουν την κεφαλαιακή θέση για ανάπτυξη σε Ελλάδα και Μάλτα.

ElvalHalcor — 250 εκατ. ευρώ. Η βιομηχανία αλουμινίου και χαλκού του ομίλου Viohalco άνοιξε το βιβλίο στις 14 Ιουλίου με τιμή ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας να αντλήσει 250-300 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς βιβλίου.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη και ήδη από την πρώτη ημέρα η ζήτηση κάλυψε την προσφορά. Την Τετάρτη η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα σε τιμή εντός του εύρους των 4,20-4,40 ευρώ ανά νέα μετοχή. Εν τέλει η εταιρεία άντλησε 250 εκατ. ευρώ με την τιμή διάθεσης στα 4,2 ευρώ.

Τα κεφάλαια χρηματοδοτούν επενδυτικό πρόγραμμα με τέσσερα βασικά παραγωγικά projects 455 εκατ. ευρώ (νέο ψυχρό έλαστρο, χυτήριο αλουμινίου, μονάδες χαλκού σε Ελλάδα και Βουλγαρία), μέρος ευρύτερου πλάνου 850 εκατ. έως το 2030, με στόχο σχεδόν διπλασιασμό των EBITDA στα 425-475 εκατ. ευρώ.

Ομιλος Aktor — επερχόμενη ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ και ομόλογο 300 εκατ. ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με παραίτηση των δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων και underwriters τις Goldman Sachs, UBS και Bank of America, ενώ την αναδοχή του ομολόγου έχει αναλάβει η UBS Europe. Δεν αποκλείεται το ποσό της αύξησης κεφαλαίου να αυξηθεί.

Placements

CrediaBank/Thrivest — 300 εκατ. ευρώ (14 Ιουλίου). Στην αρχή της εβδομάδας η πλευρά Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου διέθεσε τίτλους που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, αντλώντας 300 εκατ. Πιο συγκεκριμένα, η Thrivest μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές (16,7%) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και πλέον ελέγχει το 24% της τράπεζας· το βιβλίο ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της αγοράς στις 14 Ιουλίου με συντονιστές UBS, Morgan Stanley, Euroxx και Pantelakis Securities·

Καλύφθηκε σε 20 λεπτά ενώ η ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να αντληθούν από την Thrivest 300 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού προγραμματισμού για 250 εκατ. ευρώ. Το free float ανεβαίνει από 30% σε περίπου 47%, διευκολύνοντας την είσοδο της μετοχής σε διεθνείς δείκτες.

Cenergy / Viohalco — 152,5 εκατ. ευρώ (τέλη Ιουνίου). Η Viohalco άνοιξε βιβλίο για τη διάθεση τίτλων της θυγατρικής της σε θεσμικούς επενδυτές, με την Cenergy να μην εισπράττει έσοδα. H Viohalco διέθεσε 6,3 εκατ. μετοχές (το 3% του μετοχικού κεφαλαίου) και μετά τη συναλλαγή κατέχει το 66,7%), με τιμή διάθεσης 24,20 ευρώ ανά μετοχή (discount περίπου 7,6%).

Εκδόσεις εταιρικών ομολόγων

Capital Clean Energy Carriers — 250 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος). Η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη άντλησε 250 εκατ. ευρώ με τον 7ετή τίτλο, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε με ισχυρή ζήτηση από retail επενδυτές και με το επιτόκιο στο 3,75%, στο κάτω όριο του εύρους που είχε ανακοινωθεί. Ηταν το 1ο ομόλογο για το 2026 και το 23ο στην αγορά των ελληνικών εταιρικών ομολόγων. Τα κεφάλαια διατέθηκαν κυρίως σε αναχρηματοδότηση του ομολόγου του 2021 και στη ναυπήγηση νέων πλοίων.

Premia Properties — 150 εκατ. ευρώ (Απρίλιος). Η εταιρεία άντλησε 150 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς με τελική απόδοση/επιτόκιο 4,10%. Με τα έσοδα, μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή του παλαιότερου ομολογιακού των 100 εκατ. ευρώ.

Lamda Development — 350 εκατ. ευρώ (Ιούνιος). Η μεγαλύτερη ομολογιακή έκδοση της χρονιάς. Η δημόσια προσφορά έτρεξε 3-5 Ιουνίου με εύρος απόδοσης 4,20%-4,50%. Η ζήτηση έφτασε τα 593,5 εκατ. ευρώ (υπερκάλυψη 1,7 φορές), το επιτόκιο κλείδωσε στο κάτω άκρο, στο 4,20%. Περίπου 320 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην πλήρη πρόωρη εξόφληση ομολόγου του 2020.

Seanergy Maritime — 100 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε 2,03 φορές με το επιτόκιο στο 4,9% (κάτω όριο του εύρους που είχε ανακοινωθεί). Η ναυτιλιακή χρηματοδοτεί μέρος του προγράμματος 7 νεότευκτων πλοίων με παραδόσεις 2027-2029.

IPO και dual listing

Attica Πολυκαταστήματα (IPO, Ιούνιος). Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό, με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται σε 212 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές.

Η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε 3,20. Συνολικά διατέθηκαν 18.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας από τον όμιλο Ideal που εισέπραξε 57,6 εκατ. ευρώ.

Safe Bulkers (dual listing, 2 Ιουνίου). Στο ταμπλό του Euronext Athens μπήκε το σύνολο των 101,8 εκατ. μετοχών της ναυτιλιακής με τιμή αναφοράς 5,70 ευρώ (αποτίμηση 580 εκατ. ευρώ), χωρίς έκδοση νέων μετοχών ούτε dilution — η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται παράλληλα στο NYSE. Σήμερα η τιμή στο ταμπλό είναι 6,12 ευρώ.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πόλυς Χατζηιωάννου δήλωσε πως αναμένει να ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές το παράδειγμα της Safe Bulkers. H Safe Bulkers, η οποία είναι εισηγμένη από το 2008 στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δραστηριοποιείται διεθνώς στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου, με τα πλοία της να μεταφέρουν κατά κύριο λόγο σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα και σιτηρά, ενώ ως δευτερεύοντα φορτία μεταφέρουν βωξίτη, λιπάσματα και προϊόντα χάλυβα.

Ο στόλος της εταιρείας μετράει 45 πλοία, ενώ 11 νεότευκτα πλοία βρίσκονται υπό παραγγελία. Το 2025 τα έσοδα της έφτασαν τα 276 εκατ. δολάρια.