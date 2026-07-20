Aktor: Πρεμιέρα σήμερα για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, καθώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών της συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου, αποφάσισε στις 19 Ιουλίου την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως 23,4 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 78 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 650 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα προκύψει από τη διαίρεση του συνολικού ποσού που θα αντληθεί με την τιμή διάθεσης και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ., ενώ δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι νέες μετοχές θα ενσωματώνουν δικαίωμα μερίσματος από τη χρήση 2026 και εφεξής.

Τιμή διάθεσης: «ταβάνι» τα 13,52 ευρώ

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή την τιμή κλεισίματος της διαπραγμάτευσης στις 17 Ιουλίου 2026, που ορίζεται ως Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Η τελική τιμή μπορεί να καθοριστεί σε επίπεδο ίσο ή χαμηλότερο, αλλά όχι υψηλότερο. Κατά τη διάρκεια του book building, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να ορίσει εύρος τιμής (price range) ή να προχωρήσει σε καθοδήγηση επιπέδου τιμής (price point guidance), ενημερώνοντας τους επενδυτές με κανονιστική ανακοίνωση.

Η τιμή διάθεσης θα οριστεί από το Δ.Σ. με χωριστή απόφαση, κατόπιν διαβούλευσης με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά το κλείσιμο του βιβλίου στις 22 Ιουλίου. Αναμένεται να καθοριστεί την ή περί την 23η Ιουλίου 2026 και να ανακοινωθεί αμέσως μετά, ενώ θα είναι κοινή για τη δημόσια προσφορά και την ιδιωτική τοποθέτηση.

Η δομή της συνδυασμένης προσφοράς

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε δύο σκέλη:

- Στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 περί ενημερωτικών δελτίων.

- Εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A).

Ως προς την κατανομή, το 20% των νέων μετοχών θα κατευθυνθεί στους επενδυτές της δημόσιας προσφοράς και το 80% στην ιδιωτική τοποθέτηση. Το Δ.Σ. δύναται, ωστόσο, να μεταβάλει τον επιμερισμό σε συνεννόηση με τους συντονιστές του βιβλίου, με βάση τη ζήτηση σε κάθε σκέλος, υπό τον όρο ότι στη δημόσια προσφορά δεν θα κατανεμηθεί τελικά ποσοστό μικρότερο του 20%, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση. Μετοχές που δεν αναλαμβάνονται σε ένα σκέλος μπορούν να ανακατανεμηθούν στο άλλο, εφόσον υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της δημόσιας προσφοράς, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το 100% των μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.

Στην ιδιωτική τοποθέτηση, η κατανομή θα γίνει κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, με δυνατότητα εφαρμογής κριτηρίων προτεραιότητας βάσει, μεταξύ άλλων, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, των τιμών προσφοράς και της συναλλακτικής δραστηριότητας των επενδυτών.

Μη δεσμευτικό ενδιαφέρον έως 350 εκατ. ευρώ από βασικούς μετόχους

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην αύξηση δίνουν οι βασικοί μέτοχοι της Aktor, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να επενδύσουν συνολικά έως 350 εκατ. ευρώ στην προσφορά των νέων μετοχών, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ του επιδιωκόμενου στόχου των 650 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι Winex και Castellano Properties ενδέχεται να τοποθετήσουν έως 300 εκατ. ευρώ, ενώ η Blue Silk έως 50 εκατ. ευρώ.

Προτεραιότητα στους μετόχους μειοψηφίας

Κομβικό στοιχείο της δομής είναι ο μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής στη δημόσια προσφορά υπέρ των υφιστάμενων μετόχων μειοψηφίας που κατέχουν ποσοστό έως 3% του μετοχικού κεφαλαίου, με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία της Euronext Securities Athens (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026, που ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής.

Οι εν λόγω «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές» θα δικαιούνται κατανομή που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους κατά την ημερομηνία καταγραφής, ώστε να μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους μετά την ΑΜΚ. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

- Αν οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών υπερβούν τις μετοχές που έχουν αρχικά κατανεμηθεί στη δημόσια προσφορά, το σκέλος αυτό θα «φουσκώσει» αναλόγως σε βάρος της ιδιωτικής τοποθέτησης, ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως οι εγγραφές τους στο μέτρο της προνομιακής κατανομής.

- Ειδικοί επενδυτές που εγγράφονται και στα δύο σκέλη δεν θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή στη δημόσια προσφορά.

- Εγγραφή που υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του επενδυτή ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο έως το ύψος του ποσοστού αυτού· το υπερβάλλον προστίθεται στις εγγραφές των νέων επενδυτών και ικανοποιείται αναλογικά (pro rata), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες μετοχές.

- Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο, με τις εναπομένουσες μετοχές να κατανέμονται από μία στους επενδυτές με τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής.

Χρηματοδότηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου

Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης την Ειδική Έκθεση που προβλέπουν το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, τις γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον απολογισμό χρήσης των κεφαλαίων προηγούμενων αυξήσεων. Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρηματοδοτήσουν σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών και νέες επενδύσεις για την υλοποίηση του Νέου Επιχειρηματικού Σχεδίου της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε με την από 25 Ιουνίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επόμενα βήματα

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης ορίστηκε το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την απόφαση του Δ.Σ. που θα καθορίσει την τιμή διάθεσης και τη δημόσια ανακοίνωσή της. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων, η εταιρεία θα υποβάλει αίτηση εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Παράλληλα, αποφασίστηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς στελέχη της εταιρείας, καθώς και η τροποποίηση, αναδιατύπωση και κωδικοποίηση του Καταστατικού συνεπεία της ΑΜΚ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η συνδυασμένη προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, σε περίπτωση ολοκλήρωσής της, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί. Οι νέες μετοχές δεν προσφέρονται σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική και Ιαπωνία, χωρίς καταχώριση ή εφαρμοστέα εξαίρεση.

*Δείτε την ανακοίνωση / πρόσκληση της εισηγμένης στο επενδυτικό κοινό, στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"