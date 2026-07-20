ΟΤΕ: Νέα τιμή-στόχος από NBG Securities, το περιθώριο ανόδου

Η NBG Securities παραμένει θετική για τις προοπτικές του ΟΤΕ, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 22,90 ευρώ από 19,80 ευρώ και επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Outperform». Με βάση τη νέα αποτίμηση, η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου της τάξης του 16%, θεωρώντας ότι η μετοχή εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν σταθερές αποδόσεις και αμυντικά χαρακτηριστικά.

Στην έκθεσή της, η NBG Securities επισημαίνει ότι, παρά τις ανησυχίες της αγοράς για την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση στις οπτικές ίνες μετά την εμπορική είσοδο της ΔΕΗ Fiber, τη χαμηλή αναπτυξιακή δυναμική της ώριμης ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς και την απουσία κάποιου άμεσου καταλύτη, όπως μια σημαντική εξαγορά ή αλλαγή στην κεφαλαιακή διάρθρωση, η μετοχή του ΟΤΕ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή καταγράφει άνοδο περίπου 17%, συμβαδίζοντας σε γενικές γραμμές με την πορεία της ελληνικής αγοράς.

Ισχυρές ταμειακές ροές και αμυντικό προφίλ

Ο οίκος θεωρεί ότι το επενδυτικό αφήγημα του ΟΤΕ εξακολουθεί να βασίζεται στην προβλέψιμη και σταθερή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι συνεχείς επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών, η ανάπτυξη υπηρεσιών Fixed Wireless Access, η συμφωνία με τη Nova για την ανταλλαγή αθλητικού περιεχομένου στην συνδρομητική τηλεόραση, η μετάβαση συνδρομητών από καρτοκινητή σε συμβόλαια κινητής, καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου σε διαγωνισμούς πληροφορικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η NBG Securities υπογραμμίζει ότι ο ΟΤΕ διαθέτει ισχυρό εμπορικό σήμα, αποδεδειγμένη ικανότητα διατήρησης των μεριδίων αγοράς και ιδιαίτερα υγιή ισολογισμό, με χαμηλό δανεισμό, χαρακτηριστικά που αποκτούν μεγαλύτερη αξία σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων ή υψηλών επιτοκίων.

Ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η συνολική ανταμοιβή των μετόχων, μέσω μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 538 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2026-2028. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική μικτή μερισματική απόδοση περίπου 6,9%, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αλλά και των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Οι νέες προβλέψεις

Μετά την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, η NBG Securities αναθεώρησε τις προβλέψεις της ώστε να αποτυπώνουν αποκλειστικά τις ελληνικές δραστηριότητες του ομίλου. Για την περίοδο 2025-2028 εκτιμά ότι τα έσοδα θα εμφανίσουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,2%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA (AL) θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,4%.

Οι ετήσιες επενδύσεις (CapEx) αναμένεται να κινηθούν λίγο πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπεται να αυξηθούν από 569 εκατ. ευρώ το 2026 σε 617 εκατ. ευρώ το 2028.

Για το 2026, η NBG Securities προβλέπει αύξηση 1,1% στα έσοδα λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, άνοδο 3% στα έσοδα κινητής τηλεφωνίας και αύξηση περίπου 3,1% στα προσαρμοσμένα EBITDA, εκτιμήσεις που βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με το guidance της διοίκησης.

Η αποτίμηση της μετοχής βασίζεται σε συνδυασμό μοντέλου προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και συγκριτικής αποτίμησης με ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς ομίλους. Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται σε επίπεδα αντίστοιχα με των ανταγωνιστών του, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερη μόχλευση, με δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA μόλις 0,4 φορές, έναντι μέσου όρου 2,1 φορές για τον ευρωπαϊκό κλάδο. Αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση προς τους μετόχους, στηρίζει τη διατήρηση της θετικής επενδυτικής σύστασης για τη μετοχή.