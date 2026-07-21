Υπερσυγκέντρωση στο Χρηματιστήριο: Σε 10 μετοχές το 80% του τζίρου

Σε έναν περιορισμένο πυρήνα μετοχών κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς σχεδόν οκτώ στα δέκα ευρώ του τζίρου του πρώτου εξαμήνου πέρασαν από μόλις δέκα τίτλους.

Από την επεξεργασία των επίσημων στοιχείων της Euronext Athens προκύπτει ότι η αξία συναλλαγών στην Κύρια Αγορά ανήλθε μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου σε 40,46 δισ. ευρώ. Οι δέκα μετοχές με τον υψηλότερο αθροιστικό τζίρο συγκέντρωσαν 32,03 δισ. ευρώ, ποσοστό 79,2%, ενώ οι 25 πρώτες έφτασαν τα 38,52 δισ. ευρώ ή το 95,2% του συνόλου.

Τα ποσά περιλαμβάνουν και προσυμφωνημένες συναλλαγές, οι οποίες ενίσχυσαν ορισμένους τίτλους σε επιμέρους μήνες, χωρίς όμως να αλλάζουν τη συνολική εικόνα.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε καθημερινή βάση. Ενδεικτικά, στη συνεδρίαση της 20ής Ιουλίου, οι δέκα μετοχές με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών απορρόφησαν 202,2 εκατ. ευρώ από συνολικό τζίρο 258,3 εκατ. ευρώ στην Κύρια Αγορά, δηλαδή το 78,3%.

Οι τράπεζες πρωταγωνιστούν

Στην πρώτη τετράδα βρίσκονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η Εθνική εμφάνισε συναλλαγές 5,74 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, η Alpha Bank 5,62 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 5,49 δισ. ευρώ και η Eurobank 4,71 δισ. ευρώ. Συνολικά οι τέσσερις τίτλοι αντιστοιχούν στο 53,3% του τζίρου της Κύριας Αγοράς.

Ακολουθεί η ΔΕΗ με 3,62 δισ. ευρώ και στη συνέχεια οι Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn -η πρώην ΟΠΑΠ-, Jumbo και ΟΤΕ. Η δεκάδα συγκεντρώνει την προσοχή σε τράπεζες, ενέργεια, υποδομές, τυχερά παιχνίδια, λιανεμπόριο και τηλεπικοινωνίες.

Αμέσως μετά συναντώνται η Motor Oil, η Cenergy, η Τράπεζα Κύπρου, η Titan, η HELLENiQ Energy, η Intralot, η CrediaBank, η AKTOR, η Optima Bank και ο ΑΔΜΗΕ, ενώ την πρώτη 25άδα συμπληρώνουν οι Viohalco, ΕΥΔΑΠ, Lamda Development, Aegean και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Η σφραγίδα των ξένων χαρτοφυλακίων

Κύκλοι της αγοράς αποδίδουν τη συγκέντρωση του τζίρου στη σταδιακή αλλαγή της επενδυτικής βάσης του ΧΑ μετά την πολυετή κρίση και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Τα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια απέκτησαν μεγαλύτερο βάρος, ενώ οι Έλληνες ιδιώτες, οι οποίοι στο παρελθόν στήριζαν περισσότερο τίτλους μικρότερης κεφαλαιοποίησης, έχουν σήμερα μικρότερη επιρροή στις συναλλαγές.

Για έναν μεγάλο ξένο επενδυτή δεν αρκεί μια εταιρεία να εμφανίζει καλά οικονομικά μεγέθη. Κρίσιμο κριτήριο είναι η δυνατότητα να δημιουργηθεί και, όταν χρειαστεί, να ρευστοποιηθεί μια σημαντική θέση χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή. Γι’ αυτό εξετάζονται η καθημερινή εμπορευσιμότητα, το free float, η συμμετοχή σε δείκτες, η κεφαλαιοποίηση και η κάλυψη από αναλυτές.

Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αυξημένη διεθνή παρουσία. Στο τέλος του 2025 οι ξένοι κατείχαν το 68,5% της χρηματιστηριακής αξίας και πραγματοποιούσαν το 64,1% της συναλλακτικής δραστηριότητας. Τον Ιανουάριο του 2026 η συμμετοχή τους στη ρευστότητα έφτασε στο 74%, με τις τοποθετήσεις να επικεντρώνονται κυρίως σε τράπεζες, ενέργεια και υποδομές.

Τι σημαίνει για την αγορά

Η συγκέντρωση δεν συνιστά από μόνη της αρνητική ένδειξη, καθώς σε μεγάλο βαθμό αντανακλά τη διεθνοποίηση του ΧΑ και την ύπαρξη τίτλων που μπορούν να υποδεχθούν μεγάλα κεφάλαια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στην Κύρια Αγορά διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο κοντά στα 340 εκατ. ευρώ, αισθητά υψηλότερα από τα 218,8 εκατ. ευρώ του 2025.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η διαφορετική θέση των μικρότερων εισηγμένων. Εταιρείες με θετικά μεγέθη μπορεί να παραμένουν εκτός των ραντάρ των μεγάλων funds, όχι λόγω της ποιότητάς τους, αλλά επειδή η περιορισμένη διασπορά και ο χαμηλός τζίρος δεν επιτρέπουν σημαντικές τοποθετήσεις.

Η μεγαλύτερη διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ενίσχυση της διασποράς, καλύτερη επικοινωνία με επενδυτές και ευρύτερη κάλυψη των μεσαίων εταιρειών.

Η παρουσία των ξένων έχει ήδη ενισχύσει το βάθος και τη διεθνή εικόνα του ΧΑ, με το ζητούμενο πλέον να είναι περισσότερες εισηγμένες να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα φάση.