Optima: Στα top picks η Titan, ελκυστικό σημείο εισόδου

Ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, παρά τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και το αδύναμο δολάριο, αναμένει η Optima Bank για την Titan, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στις 30 Ιουλίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της Titan θα διαμορφωθεί στα €735 εκατ., αυξημένος κατά 6,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA αναμένονται στα €172 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 4,7%. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €77,8 εκατ., χωρίς να υπολογίζεται η έκτακτη ζημία ύψους €52 εκατ. που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο του 2025 από την πώληση της Adocim.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, η Optima προβλέπει αύξηση των πωλήσεων κατά 3,2%, στα €1,371 δισ., άνοδο των EBITDA κατά 8%, στα €309,8 εκατ., ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναμένονται στα €139,9 εκατ., αυξημένα κατά 16,3% σε ετήσια βάση.

Ισχυρό δεύτερο εξάμηνο

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, η Optima αναμένει ισχυρό δεύτερο εξάμηνο και συνολικά θετική πορεία για την Titan το 2026, με βασικούς καταλύτες τις εξαγορές στις ΗΠΑ, την Τουρκία και τη Γαλλία, καθώς και την ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου σε ετήσια βάση.

Με δεδομένη, μάλιστα, την ελκυστική αποτίμηση στα τρέχοντα επίπεδα, η Optima εντάσσει την Titan στα top picks της για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των €64,2 ανά μετοχή. Με βάση τις εκτιμήσεις της, η Titan διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 6,5x για το 2026 και 5,6x για το 2027.

Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η Optima αναμένει ότι η σταθερή εγχώρια ζήτηση, η ανθεκτικότητα των τιμών και η συνεισφορά της Vracs de L'Estuaire θα στηρίξουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία στο δεύτερο τρίμηνο.

Ειδικότερα, προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,2%, στα €164 εκατ., ενώ τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 32%, στα €25,5 εκατ., παρά τις πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και τα εταιρικά έξοδα.

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, η βελτίωση των πωλήσεων μη τσιμεντοειδών προϊόντων και η συνεισφορά της θυγατρικής Keystone από τον Μάιο και μετά αναμένεται να αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό τις αδύναμες συνθήκες στην αγορά κατοικίας και το ασθενέστερο δολάριο.

Σε όρους ευρώ, η Optima εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα υποχωρήσει κατά 4,6%, στα €363 εκατ., ενώ με την παραδοχή σταθερών περιθωρίων τα EBITDA αναμένονται στα €82,1 εκατ., μειωμένα κατά 4,3% σε ετήσια βάση.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε το 2025 συνεχίστηκε και στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο, η αύξηση του ενεργειακού κόστους σε ετήσια βάση αναμένεται να επηρεάσει την κερδοφορία.

Οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 8,2%, στα €124 εκατ., ενώ τα EBITDA αναμένονται στα €45,6 εκατ., αυξημένα οριακά κατά 1,6%, λόγω της σημαντικής αύξησης των λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την ενέργεια.

Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή

Για την περιοχή EMED, η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, αναμένεται να στηρίξει τις επιδόσεις της Titan. Παράλληλα, η συνεισφορά της Tracim εκτιμάται ότι θα υπεραντισταθμίσει την πώληση της Adocim στην Τουρκία.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στο δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθεί κατά 35,9%, στα €84 εκατ., με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα €18,8 εκατ., αυξημένα κατά 32,6%.

Μετά την αφαίρεση αποσβέσεων ύψους €50 εκατ., καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων €18 εκατ., δικαιωμάτων μειοψηφίας της Titan America ύψους €8 εκατ. και με αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή 23% σε επίπεδο ομίλου, η Optima αναμένει καθαρά κέρδη €77,8 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι €76,6 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, εξαιρουμένης της έκτακτης ζημίας από την πώληση της Adocim.