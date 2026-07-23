STOXX: Κανονικά τον Σεπτέμβριο η αναβάθμιση του Euronext Athens

Οριστικό τέλος στη σύγχυση που προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση της ετήσιας ταξινόμησης χωρών βάζει ο STOXX, με επίσημη απάντησή του στο Euro2day.gr.

Ο οίκος επιβεβαιώνει ότι το χρονοδιάγραμμα που «μετρά» για το ελληνικό χρηματιστήριο και τις παθητικές εισροές – η ένταξη στους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο – παραμένει ανέπαφο.

Η μετάθεση για τις 21 Ιουνίου 2027 αφορά αποκλειστικά τη νέα, παράλληλη οικογένεια δεικτών STOXX World, στο πλαίσιο του λανσαρίσματος της σειράς STOXX World IMI.

Η πλήρης απάντηση του οίκου στο Euro2day.gr έχει ως εξής:

«Μόνο η ταξινόμηση χωρών STOXX World (STOXX World Country Classification), η οποία χρησιμοποιείται από τις οικογένειες δεικτών STOXX IMI και STOXX World Universal, έχει μετατεθεί για τις 21 Ιουνίου 2027. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα θα παραμείνει ταξινομημένη ως Αναδυόμενη Αγορά εντός των συγκεκριμένων οικογενειών δεικτών έως την ημερομηνία αυτή.

Η μετάθεση αυτή οφείλεται στο λανσάρισμα και την τοποθέτηση των δεικτών STOXX World IMI, οι οποίοι κάνουν χρήση της ταξινόμησης χωρών STOXX World. Αποτρέπει άσκοπες ανακατατάξεις (turnover) στα νεοεκδοθέντα προϊόντα που συνδέονται με τους δείκτες IMI, καθώς και το ενδεχόμενο οι πελάτες να χρειαστεί να τροποποιήσουν ενημερωτικά δελτία τη στιγμή που λανσάρουν νέα προϊόντα πάνω στη νέα σειρά δεικτών IMI.

Όλο το σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των τελικών ταξινομήσεων χωρών και των αποφάσεων για τη λίστα παρακολούθησης (Watch List), είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του STOXX, στην ειδική ενότητα Country Classification.

Οι αλλαγές της ταξινόμησης χωρών STOXX TMI που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως παραμένουν αμετάβλητες και θα τεθούν σε ισχύ με την αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026».

Δύο ταξινομήσεις, ένα «μπέρδεμα»

Η απάντηση του οίκου λύνει και το τεχνικό αίνιγμα που ταλαιπώρησε την αγορά. Ο STOXX διατηρεί πλέον δύο παράλληλες ταξινομήσεις χωρών, για δύο διαφορετικά σύμπαντα δεικτών. Η πρώτη, η ταξινόμηση STOXX TMI (Total Market Index), είναι αυτή από την οποία τροφοδοτούνται οι δείκτες που πραγματικά κινούν τα παθητικά κεφάλαια – με προεξάρχοντα τον STOXX Europe 600 και τους δείκτες Euro STOXX. Για το σύμπαν αυτό, η απόφαση του Απριλίου 2026 περί ανακατάταξης της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές ισχύει κανονικά, με εφαρμογή από την αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026.

Η δεύτερη, η ταξινόμηση STOXX World, αφορά τις νεότερες οικογένειες δεικτών STOXX IMI και STOXX World Universal. Αυτή – και μόνο αυτή – μετατίθεται για τις 21 Ιουνίου 2027.

Τι σημαίνει για την αγορά

Με τη σφραγίδα πλέον του ίδιου του οίκου, το βασικό σενάριο επανέρχεται στη θέση του. Η ένταξη των ελληνικών μετοχών στους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς του STOXX θα συντελεστεί κανονικά με το rebalancing του Σεπτεμβρίου, ταυτόχρονα με την έξοδο από τους αναδυόμενους δείκτες της FTSE Russell – με τις αναμενόμενες εισροές των παθητικών κεφαλαίων να λειτουργούν αντισταθμιστικά προς τις εκροές της ίδιας περιόδου. Το επόμενο ορόσημο του κύκλου παραμένει η μετάταξη στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών του MSCI, τον Μάιο του 2027.