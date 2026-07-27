Σήμερα «κλείνει» και το ομόλογο ύψους 300 εκατ. του Aktor

Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η έκδοση του 5ετούς ομολόγου ύψους €300 εκατ. του ομίλου AKTOR.

Σημειώνεται ότ η έκδοση είναι εγγυημένη, καθώς «τρέχει» με την κάλυψη της UBS. Με αυτό και σε συνδυασμό με την πρόσφατη ΑΜΚ των €650 εκατ., στην οποία μπήκαν ηχηρά ονόματα από το εξωτερικό και την Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση στην ιστορία του Ομίλου, με νέα κεφάλαια ύψους €950 εκατ. που θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις €3 δισ. σε νέα πεδία δραστηριοτήτων.

Την ίδια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική ήταν δέσμευση της διοίκησης να προστατευθούν οι μικρομέτοιχοι (που διατηρούσαν πριν την ΑΜΚ ποσοστό έως 3%), μιας και ενώ η υπερκάλυψη της ΑΜΚ έφτασε τις 3,7 φορές, ο Αλέξανδρος Εξάρχου προτίμησε να μην αντλήσει περισσότερα χρήματα για να διατηρηθούν ακέραια τα ποσοστά τους.

Από το 2022, όταν και η Winex ανέλαβε τον Όμιλο, έχουν μπει στην εταιρεία νέα κεφάλαια ύψους €1,4 δισ.. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα μεγέθη της αγοράς –έξω από τον τραπεζικό χώρο και των εταιρειών που ανήκουν στο μετοχολόγιο του Δημοσίου. Πλέον ο όμιλος διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα άνω του €1 δισ. και δάνεια 3,5 φορές το EBITDA.

Υπενθυμίζεται ότι ενώ κάποιοι ψιθύριζαν ότι η Winex δεν τοποθέτησε επαρκή κεφάλαια στην ΑΜΚ του Ομίλου (μπήκε με €21 εκατ.) και άφηναν διάφορα σενάρια να αιωρούνται στον αέρα, το τρίο Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου αγόρασε από το ταμπλό μετοχές €39 εκατ.