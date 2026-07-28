Theon: «Buy» από Deutsche Bank μετά το εξάμηνο

Ισχυρή υπεραπόδοση σε όλα τα βασικά μεγέθη κατέγραψε η Theon International του Κρίστιαν Χατζημηνά στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που σχολιάζει η Deutsche Bank σε έκθεσή της. Ο οίκος διατηρεί σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 39 ευρώ, έναντι τρέχουσας τιμής 34,14 ευρώ στο χρηματιστήριο του Αμστερνταμ (κλείσιμο 24 Ιουλίου).

Υπεραπόδοση σε όλη τη γραμμή

Τα προκαταρκτικά μεγέθη του α' εξαμήνου κινήθηκαν πάνω από τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank, με ρυθμούς ανάπτυξης 35%-40% σε ετήσια βάση στους βασικούς δείκτες (δεν υπάρχει διαθέσιμο consensus αγοράς).

Ειδικότερα:

Εισερχόμενες παραγγελίες: 232,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38% και 4% πάνω από τις εκτιμήσεις του οίκου. Ο δείκτης book-to-bill διαμορφώθηκε στο 1x, ενώ το ανεκτέλεστο (backlog) παρέμεινε σταθερό στα 2,3 δισ. ευρώ.

232,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38% και 4% πάνω από τις εκτιμήσεις του οίκου. Ο δείκτης book-to-bill διαμορφώθηκε στο 1x, ενώ το ανεκτέλεστο (backlog) παρέμεινε σταθερό στα 2,3 δισ. ευρώ. Έσοδα: 248,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% (3% πάνω από τις εκτιμήσεις), με οργανική ανάπτυξη 24,7%.

248,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% (3% πάνω από τις εκτιμήσεις), με οργανική ανάπτυξη 24,7%. Λειτουργικά κέρδη (EBIT): 69 εκατ. ευρώ, 9% υψηλότερα από τις προβλέψεις, με το περιθώριο EBIT να ανεβαίνει στο 26,2%, έναντι 25,8% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και 25% στο α' τρίμηνο του 2026.

69 εκατ. ευρώ, 9% υψηλότερα από τις προβλέψεις, με το περιθώριο EBIT να ανεβαίνει στο 26,2%, έναντι 25,8% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και 25% στο α' τρίμηνο του 2026. Καθαρός δανεισμός: 234 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερος από την εκτίμηση των 216 εκατ. ευρώ της Deutsche Bank, παρά την πιθανώς καλύτερη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κινήθηκαν σε μεγάλο βαθμό εντός στόχων.

Αμετάβλητο το guidance

Παρά την ισχυρή επίδοση του α' εξαμήνου, η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητη την καθοδήγηση για το σύνολο του 2026 αλλά και για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το β' εξάμηνο αναμένεται εποχικά ισχυρότερο και ότι τα έσοδα του 2026 θα διαμορφωθούν στα 570-600 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι αναλυτές εστιάζουν στα περιθώρια ανόδου της μεσοπρόθεσμης καθοδήγησης, μετά την πρόσφατη εξαγορά της HGH που ενισχύει τα περιθώρια κέρδους.

Εξελίξεις στο μέτωπο των εξαγορών

Η απόκτηση του 80% της MERIO αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το γ' τρίμηνο του 2026. Αντίθετα, η εξαγορά της HGH Systems, αξίας 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται πλέον χρονικά στις αρχές του 2027 (έναντι δ' τριμήνου 2026 που είχε αρχικά αναφερθεί κατά την ανακοίνωσή της τον Ιούνιο). Η μετάθεση αυτή αναμένεται να μειώσει οπτικά τη μόχλευση για το 2026 στο 1,7-1,8x περίπου.

Επόμενο ραντεβού τον Σεπτέμβριο

Η Theon θα δημοσιεύσει την πλήρη οικονομική έκθεση α' εξαμήνου 2026 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η Deutsche Bank διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της μετά τα προκαταρκτικά μεγέθη.